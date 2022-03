Liverpool - Salah : "Le résultat du Ballon d'Or m'a 'choqué'"

Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, s'est dit choqué par les résultats du vote pour le Ballon d'Or 2021, où il a terminé à la septième place, affirmant que personne au monde ne s'attendait à ce qu'il soit si bas dans le décompte final. Cependant, l'Égyptien maintient qu'il a déjà fait assez dans sa carrière pour mourir en se sentant accompli.

"Je ne crois pas à la théorie du complot"

Mohamed Salah a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations cette année et mène à nouveau Liverpool dans une course au titre serrée en Premier League. Qui plus est, du début de saison à la cérémonie du Ballon d'Or, l'Egyptien survolait le championnat d'Angleterre et épatait tout son monde. "Cela m'a choqué [de ne pas faire mieux dans le vote pour le Ballon d'Or], mais il n'y a rien que je puisse dire. Personne au monde ne s'attendait à ce que je sois septième, mais c'est ce qui s'est passé", a déclaré Salah à la télévision égyptienne et sur la chaîne DMC.

Sur le fait de ne pas faire partie du Onze Mondial de la FIFA, l'attaquant de Liverpool a déclaré : "Je ne ressens pas la théorie du complot, mais il peut y avoir des choix inexacts, et il y a beaucoup de pays qui ne sont pas populaires avec la connaissance du football et si loin de là. Je ne sais pas sur quoi reposent leurs choix, mais je ne crois pas à la théorie du complot. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a quelque chose de personnel contre moi spécifiquement dans les choix de la FIFA, mais c'est la réalité à laquelle nous avons affaire."

"Un honneur de jouer pour l'Egypte"

Salah a également indiqué qu'il était reconnaissant par bien des façons de beaucoup de choses dans sa carrière. "Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens face aux commentaires positifs des gens à mon égard ou pour être une raison de leur espoir", a déclaré l'international egyptien. "Aujourd'hui, si je mourais, ce serait après avoir réalisé beaucoup de choses que je voulais réaliser".

"Les gens ne se rendent pas compte à quel point je suis heureux quand je viens jouer pour l'équipe nationale, c'est un honneur pour moi de porter le maillot de l'équipe nationale. Le match le plus important que j'ai joué dans ma vie était le match de qualification pour la Coupe du monde 2018 contre le Congo, mon bonheur après le but gagnant était indescriptible", a conclu Mohamed Salah.

Salah a la possibilité de terminer plus haut que la septième place dans le vote du Ballon d'Or 2022, surtout si Liverpool remporte la Premier League ou la Ligue des champions. Les Reds ont d'ores et déjà remporté la Carabao Cup et sont encore en lice en FA Cup. Sur le plan individuel, l'attaquant egyptien brille avec 19 buts et 10 passes décisives rien qu'en championnat d'Angleterre cette année.