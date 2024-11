Liverpool - Real Madrid, les mots forts d'Arne Slot sur Mbappé

Liverpool vs Real Madrid

L’entraineur de Liverpool, Arne Slot, s’est exprimé, mardi, sur Kylian Mbappé, avant le choc contre le Real Madrid, mercredi.

Liverpool reçoit le Real Madrid, mercredi, à l’occasion de la cinquième journée de la Ligue des Champions. En marge de ce choc, Arne Slot était en conférence de presse, ce mardi. Le technicien néerlandais en a profité pour envoyer un message fort à Kylian Mbappé.

Arne Slot adoube Kylian Mbappé et le Real Madrid

C’est un Real Madrid largement décimé qui sera aux prises avec Liverpool, mercredi. Déjà privé des joueurs comme Dani Carvajal, Eder Militao, Aurélien Tchouameni ou encore Rodrygo, Carlo Ancelotti est contraint de se passer aussi de Vinícius Júnior. L’international brésilien a été touché au biceps fémoral lors de la victoire contre Leganes et va manquer plusieurs semaines de compétition. Un coup dur pour les Madrilènes qui fait au moins un heureux puisque Kylian Mbappé va récupérer le couloir gauche en absence de l’Auriverde. Un poste où l’international français se sent nettement plus à l’aide comme il l’a démontré dimanche dernier. Mais pour Arne Slot, Kylian Mbappé est bien capable d’être dangereux à tous les postes de l’attaque.

Getty Images Sport

« Je ne suis pas l'entraîneur du Real Madrid, donc ce n'est pas à moi de choisir son meilleur poste. Mais quel que soit le poste où il joue, il est l'un des meilleurs joueurs du monde », lance l’entraineur des Reds avant d’encenser le Real Madrid, champion en titre de la Ligue des Champions. « C'est un grand match. Le Real Madrid et Manchester City ont dominé ces derniers temps. Tout comme Liverpool. C'est une semaine spéciale pour nous. Ils peuvent gagner de tellement de façons et de styles différents. C'est pourquoi ils ont remporté cette compétition à tant de reprises. Ils peuvent gagner et dominer un adversaire, mais si c'est un match difficile, ils trouvent toujours un moyen de passer au tour suivant », ajoute Arne Slot.