Real Madrid : Pourquoi Mbappé a été repositionné à gauche contre Leganes ?

On en sait un peu plus sur le repositionnement de Kylian Mbappé à gauche contre Leganes, dimanche.

Le Real Madrid était aux prises avec Leganes, dimanche, pour le compte de la 14e journée de Liga. Grâce notamment à un but de Kylian Mbappé, le club madrilène s’est imposé face à son voisin et s’est rassuré avant le choc contre Liverpool, mercredi (0-3). Cependant, le positionnement de Kylian Mbappé sur l’aile gauche a suscité quelques questions auxquelles Carlo Ancelotti a répondu en fin de match.

La confession étonnante d’Ancelotti sur le repositionnement de Mbappé

Depuis son arrivée en juillet dernier, Kylian Mbappé n’a toujours pas un match référence avec le Real Madrid. Malgré ses 9 buts en 17 matchs désormais, le Bondynois n’a pas assez d’influence sur le jeu madrilène, contrairement à un certain Vinícius Júnior par exemple. Le Brésilien, justement, occupe l’aile gauche, celle de prédiction de Mbappé, où il est intouchable. En tout cas, jusqu’à ce dimanche puisque Carlo Ancelotti a décidé de faire jouer l’ancien parisien sur le côté gauche contre Leganes au détriment de Vinicius, repositionné dans l’axe de l’attaque. Un changement tactique surprenant certes, mais qui a eu une explication logique selon le technicien italien.

« Il (Mbappé) est plus habitué à jouer là-bas. Aujourd'hui, c'était mieux pour l'équipe car Vini est revenu jeudi et celui qui joue ailier est plus fatigué. Il a très bien fait et petit à petit les deux progressent. C'était un bon match, du début à la fin. Nous avons modifié la position des deux attaquants, avec Mbappé davantage à l'extérieur, et ils ont bien joué. L'équipe a très bien contrôlé le match. On a confirmé les bons sentiments contre Osasuna aujourd'hui. Nous sommes beaucoup plus compacts, concentrés et les choses se passent bien », a clarifié Carlo Ancelotti au coup de sifflet final.