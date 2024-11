Le Real Madrid décimé par les blessures avant Liverpool

Le Real Madrid sait que s'il ne s'impose pas lors de son déplacement à Anfield, il sera exclu des 8es de finale de la Ligue des champions.

Carlo Ancelotti doit cependant trouver un moyen de battre l'équipe en forme en Angleterre sans six joueurs clés.

Défensivement, les Blancos souffrent, avec Eder Militao et Dani Carvajal absents pour le reste de la saison en raison de blessures aux ligaments croisés. David Alaba se remet toujours du même problème de la saison dernière. Pendant ce temps, le duo brésilien Vinicius Junior et Rodrygo Goes sont hors jeu en raison de blessures musculaires. La bonne nouvelle est que Lucas Vazquez a été inclus dans leur équipe, ce qui leur donne potentiellement une autre option au poste d'arrière droit, mais l'une des options potentielles pour remplacer l'arrière central serait Aurelien Tchouameni - lui aussi n'est pas encore revenu d'un problème musculaire.

Le jeune produit de l'académie Raul Asencio devrait jouer seulement son troisième match senior à Anfield en défense centrale avec Antonio Rudiger. Devant, Kylian Mbappé sera probablement sur le côté gauche avec Jude Bellingham derrière, et un des deux Brahim Diaz, Endrick Felipe ou même Arda Guler jouant à leurs côtés également.