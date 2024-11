Liverpool vs Real Madrid

Après Vinicius Jr, une confirmation tombe pour Kylian Mbappé en vue du match contre Liverpool en Ligue des champions.

Kylian Mbappé a retrouvé ses jambes dimanche soir à l’Estadio Municipal de Butarque lors du match de la 14e journée de la Liga entre Leganés et le Real Madrid (0-3). Buteur après plus d’un mois de disette et homme du match face aux Legionarios, le capitaine de l’équipe de France a envoyé un message fort avant le déplacement à Liverpool, mercredi pour la Ligue des champions. Ce lundi, une confirmation est tombée pour le Bondynois.