Liverpool : Klopp cherchait un "alibi" en critiquant les Spurs, selon Conte

Antonio Conte a laissé entendre que Jürgen Klopp cherchait un "alibi" pour expliquer le dérapage de son équipe dans la course au titre de Premier League, lorsque l'entraîneur de Liverpool a critiqué la tactique de Tottenham après le match nul 1-1. Les Reds ont été tenus en échec par l'équipe de l'Italien samedi, creusant ainsi un écart de trois points entre les Reds et le leader Manchester City, à trois journées de la fin du championnat.

Ce résultat a suscité de vives critiques de la part de Jürgen Klopp sur le style défensif des Spurs, qui s'est depuis quelque peu rétracté, mais à la veille d'un derby crucial contre Arsenal, alors que son équipe se bat pour une place en Ligue des champions, Antonio Conte a laissé entendre que l'Allemand cherchait simplement des excuses.

"Klopp était frustré après le match"

"Jürgen est une personne intelligente, très intelligente", a déclaré Antonio Conte devant les médias. "Pour l'entraîneur, ce n'est pas simple après le match, il faut essayer de garder la tête froide. Parfois, ce n'est pas facile. Plusieurs fois, si vous vous souvenez de cette saison, j'étais déçu du résultat et de moi-même et de mes joueurs. J'ai du respect pour Jürgen et je sais qu'il me respecte beaucoup".

Le futur de Chelsea, Abraham, Tottenham : les confidences de José Mourinho

"C'est une bonne occasion pour lui et moi d'apprendre que pendant le match, il ne faut jamais parler de l'adversaire. Il est important de se concentrer sur son équipe. Il était un peu frustré après le match, mais en même temps, pour chaque entraîneur, il est important d'apprendre à se concentrer sur son équipe, pas sur l'adversaire. Cela signifie que vous voulez trouver une excuse ou un alibi parce que votre travail était mauvais", a ajouté l'Italien.

"Nous jouons ce match pour un objectif important"

Antonio Conte, quant à lui, est resté optimiste sur les perspectives de son équipe contre les Gunners, alors qu'ils cherchent à combler l'écart dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, ajoutant : "Nous parlons d'un match important, important pour de nombreuses situations différentes. Tout d'abord, nous jouons ce match pour un objectif important. Pour une place en Ligue des champions".

L'article continue ci-dessous

Mercato - Tottenham : les énormes exigences d'Antonio Conte

"Il s'agit d'abord d'essayer de gagner ce match. Je connais aussi l'importance de ce derby pour nos fans, le derby du nord de Londres. C'est la première fois qu'ils jouent ce derby dans leur stade avec tous les fans. Nous devons essayer de prendre trois points contre Arsenal. Nous parlons d'une bonne équipe, une équipe vraiment bien organisée. Arteta fait un très bon travail. Il a eu la possibilité de travailler et d'améliorer son équipe. À ce moment de la saison, il doit nous donner un gros coup de pouce", a conclu le technicien des Spurs. Tottenham doit absolument l'emporter pour rester dans la course à la quatrième place.