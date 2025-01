Liverpool - Manchester United : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Liverpool vs Manchester United

Comment regarder le match de Premier League entre Liverpool et Manchester United, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos des équipes.

Ce dimanche, et malgré des conditions météorologiques compliquées, Liverpool reçoit Manchester United à Anfield pour un choc de Premier League où les deux équipes abordent le match avec des dynamiques opposées. Alors que les Reds dominent la saison et poursuivent leur quête de titre, les Red Devils s’enfoncent dans une crise profonde.

Liverpool a le vent en poupe

Sous la direction d’Arne Slot, Liverpool affiche une forme étincelante avec une avance de 23 points sur son rival historique. Les Reds ont terminé l’année 2024 en beauté en écrasant West Ham 5-0, grâce à des buts de Salah, Gakpo, Jota, Diaz et Alexander-Arnold. Cette victoire marque leur quatrième succès consécutif et prolonge leur série d’invincibilité à 23 matchs toutes compétitions confondues. Leur dernière défaite remonte à septembre, à domicile contre Nottingham Forest.

Liverpool impressionne aussi par sa régularité offensive : les leaders de la Premier League ont marqué au moins deux buts lors de leurs 11 derniers matchs de championnat, dont trois fois ou plus lors de leurs trois derniers succès. Cette domination leur permet de creuser un écart de six points sur Arsenal, avec un match en moins, tout en confirmant leur statut de meilleure équipe à domicile en Angleterre.

Manchester United dans la tourmente

De son côté, Manchester United aborde ce choc dans un contexte de crise. Les hommes de Ruben Amorim restent sur quatre défaites consécutives, dont un revers humiliant contre Newcastle (0-2). Avec seulement sept points d’avance sur la zone de relégation, les Red Devils occupent une inquiétante 14e place, une situation impensable pour un club de leur envergure.

United n’a pas trouvé le chemin des filets lors de ses trois derniers matchs et pourrait subir une quatrième défaite sans marquer, une première depuis 116 ans. Malgré un bilan récent défavorable, les Red Devils ont posé des problèmes à Liverpool lors de leurs dernières confrontations, avec un nul 0-0 à Anfield la saison passée.

Pour Liverpool, ce match est une occasion en or d’accentuer son avance en tête du championnat et de conforter son statut de favori au titre..

Sur quelle chaine suivre le match Liverpool - Manchester United ?

La rencontre entre Liverpool et Manchester United sera à suivre ce dimanche à partir de 17h30 sur la chaine Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Horaire et lieu du match Liverpool vs Manchester United

Le match de Premier League entre Liverpool et Manchester United se jouera à Anfield à Liverpool, en Angleterre.

Le coup d'envoi sera donné à 17h30, heure française, le dimanche 5 janvier 2025.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Liverpool

Joe Gomez a subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la victoire contre West Ham, tandis que Ibrahima Konaté et Conor Bradley sont proches de leur retour de blessure.

Bien qu'il soit incertain si Konaté peut remplacer Jarell Quansah aux côtés de Virgil van Dijk en défense, Dominik Szoboszlai pourrait être rappelé après avoir purgé sa suspension d'un match.

Infos de l'équipe de Manchester United

Manuel Ugarte et Bruno Fernandes sont également de retour après avoir purgé leurs suspensions, tandis que l'entraîneur de United, Ruben Amorim, pourrait titulariser Kobbie Mainoo au milieu de terrain, peut-être au détriment de la place de Joshua Zirkzee dans le onze.

Marcus Rashford est incertain en raison d'un virus, tandis que Mason Mount, Victor Lindelof et Luke Shaw ne sont pas disponibles en raison de blessures.

