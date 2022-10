Liverpool – Manchester City (1-0) : Salah inflige aux Citizens leur première défaite de la saison

Première défaite de la saison pour Manchester City, victime de Salah et d'un Liverpool auteur d'un grand match.

En difficulté en Premier League, Liverpool s'est offert le scalp de Manchester City, lui infligeant sa première défaite de la saison en championnat à l'occasion de la 11e journée.

Un match d'une intensité hallucinante

La première mi-temps a été jouée sur un rythme intense et infernal mais finalement assez pauvre en occasions. Liverpool, par l'intermédiaire de Jota (21e) et Robertson (24e) a inquiété Ederson tandis que du côté de Manchester City, Erling Haaland s'est mis en évidence mais Alisson veillait au grain (40e).

La deuxième période a été encore plus folle, les deux équipes lâchant encore plus les chevaux. Filant seul au but, Salah a été mis en échec par Ederson (50e).

Foden a ensuite fait trembler les filets (53e) mais son but a été logiquement refusé pour une faute d'Haaland sur Alisson juste avant que Foden n'hérite du ballon.

Les actions se multipliaient et après une tête de Jota fuyant de peu le cadre (56e), Alisson s'employait pour détourner une frappe d'Haaland (64e).

Salah fait chavirer Anfield, Klopp expulsé

A force de voir les deux équipes poussées, il était écrit que l'une allait céder. Et c'est City qui a craqué en premier. Sur un coup franc très mal joué par De Bruyne et envoyé directement dans les gants d'Alisson, le portier brésilien dégageait dans le camp adverse vers Salah.

A la lutte avec Cancelo, l'Egyptien profitait de l'intervention manquée du défenseur de City pour foncer droit au but et ajuster tranquillement Ederson. On jouait la 76e minute et Anfield explosait de joie.

Si le score n'évoluait plus, la fin de match était très tendue et Jürgen Klopp était même expulsé pour avoir râlé auprès de l'arbitre de touche (86e)…

City relégué à 4 points d'Arsenal

Avec cette défaite, sa première de la saison, Manchester City effectue une mauvaise opération au classement. Si les Citizens restent à la deuxième place, ils comptent désormais 4 points de retard (27 à 23) sur Arsenal, le leader, victorieux un peu plus tôt dans la journée sur la pelouse de Leeds.

De son côté, Liverpool en profite pour remonter à la 8e place avec 13 points et vient de vivre une très belle semaine avec son succès 7-1 sur le terrain des Rangers en Ligue des champions.