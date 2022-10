Ligue des champions : Bruges, Naples et Bayern qualifiés, le Barça en sursis, Liverpool euphorique

Résultats, classements, stats : GOAL fait le point sur les matches de la 5e journée de Ligue des champions joués ce mercredi 12 octobre.

Groupe A

Naples – Ajax d'Amsterdam : 4-2

Après avoir corrigé l'Ajax 6-1 à Amsterdam, Naples a offert un nouveau festival offensif à ses supporters. Les buteurs napolitains du soir sont Lozano (4e), Raspadori (16e), Kvaratskhelia (62, s.p.), Osimhem (90e) tandis que l'Ajax a réduit deux fois l'écart par Klaasen (49e) et Bergwijn (83e, s.p.).

Avec 4 victoires en 4 matches, le Napoli est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale.

Glasgow Rangers – Liverpool : 1-7

Les Rangers ont fait une bonne impression pendant 20 minutes, ouvrant le score par Arfield (17e) avant de voir les Reds jouer à leur vrai niveau.

Un doublé de Firmino (24e, 55e), le premier but de Darwin Nuñez en Ligue des champions (66e), un triplé de Mohamed Salah (75e, 80e, 81e) et un but d'Elliot (87e) ont fait exploser la défense des Gers. Et à chaque but, le stade se vidait un peu plus.

Classement du groupe A

1. Naples : 12 points

2. Liverpool : 9 points

3. Ajax : 3 points

4. Glasgow Rangers : 0 point

Groupe B

Atlético de Madrid – Club Bruges : 0-0

Qui arrivera à marquer un but à cette équipe de Bruges ? Pour sa quatrième sortie en Ligue des champions, Simon Mignolet a encore préservé sa cage inviolée et a écœuré les Colchoneros en multipliant les parades (13e, 25e, 88e, 90+2e) sachant que Bruges a joué la fin de match à dix après l'expulsion de Sowah (82e).

Avec ce 0-0, Bruges valide son ticket pour les huitièmes de finale.

Bayer Leverkusen – FC Porto : 0-3

Ce n'était pas un grand FC Porto ce soir mais c'était un FC Porto réaliste. Avec seulement cinq tirs, les Portugais ont marqué trois fois PAR Galeno (6e) et par Taremi, sur deux penalties (53e, 64e).

Classement du groupe B

1. Club Bruges : 10 points

2. FC Porto : 6 points

3. Atlético de Madrid : 4 points

4. Bayer Leverkusen : 3 points

Groupe C

FC Barcelone – Inter Milan : 3-3

Incroyable ! Le FC Barcelone a été virtuellement éliminé à deux reprises, en étant deux fois mené au score.

Dembélé a ouvert le score (40e) avant de voir les Intéristes passés devant grâce à Barella (50e) et Martinez (63e).

Lewandowski a égalisé (82e) puis Gosens a de nouveau fait peur au Camp Nou avec un but (89e). Mais l'attaquant polonais a sauvé les siens avec une nouvelle égalisation au bout du temps additionnel (90+2e).

Viktoria Plzen – Bayern Munich : 2-4

Sans surprise, le Bayern a battu le Viktoria Plzen avec des buts de Mané (10e), Müller (14e), Goretzka (25e, 35e). Forcément, en menant 4-0 à la mi-temps, le Bayern s'est relâché lors du second acte et les Tchéques en ont profité pour marquer deux buts par Vlkanova (62e) et Kiment (75e).

C'est le 4e succès du Bayern qui rejoint les huitièmes de finale et c'est la quatrième défaite de Plzen dont le calvaire continue.

Classement du groupe C

1. Bayern Munich : 12 points

2. Inter Milan : 7 points

3. FC Barcelone : 4 points

4. Viktoria Plzen : 0 point

Groupe D

Tottenham – Eintracht Francfort : 3-2

Mené au score dès la 14e minute de jeu (Kamada), les Spurs ont su renverser la vapeur dès la première période avec son duo fétiche Kane-Son. Le Coréen a inscrit un doublé (19e, 36e) et Kane a marqué sur penalty (27e).

Francfort a terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Tuta (57e) mais les Allemands n'ont rien lâché, réduisant l'écart par Alidou (87e). Tottenham s'est même payé le luxe de rater un penalty (Kane, 90+2e).

Sporting CP – Marseille : 0-2

Retrouvez le résumé détaillé du match dans cet article : l'OM brille encore sur la scène européenne.

Classement du groupe D

1. Tottenham : 7 points

2. OM : 6 points

3. Sporting CP : 6 points

4. Eintracht Francfort : 4 points