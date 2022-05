Mercato - Tottenham : les énormes exigences d'Antonio Conte

Antonio Conte a admis que sa liste de transferts estivaux à Tottenham serait "très, très grande" à l'heure actuelle, et a également révélé si le club chercherait à signer Dejan Kulusevski. Conte a été nommé manager permanent des Spurs en novembre en remplacement de Nuno Espirito Santo, limogé après le mauvais début de saison du club, et a depuis contribué à ramener l'équipe dans le top 4 de la Premier League.

Conte a une "très très grande liste" pour cet été

L'Italien a pour objectif d'assurer un retour en Ligue des champions pour Tottenham, mais il a été rapporté qu'il envisageait un remaniement de l'équipe afin d'amener le club au niveau supérieur en 2022-23. Conte a déclaré qu'il se concentrait sur les derniers matches de Premier League des Spurs, mais avec un choc contre Liverpool, candidat au titre, ce week-end, il a également exprimé sa frustration quant au manque de profondeur de l'effectif.

A la question de savoir s'il a donné au club une liste de joueurs qu'il souhaite recruter cet été, le technicien de 52 ans a répondu lors de la conférence de presse d'avant-match : "Non, non, non. Nous sommes totalement concentrés sur cette saison. De plus, comme nous terminons cette saison avec seulement 15 joueurs, il n'est pas opportun de leur donner une liste, parce que la liste serait très, très, très grande ! Vous comprenez ? Ce n'est pas le bon moment pour leur donner la liste".

Conte évoque le cas Kulusevski

Getty

Antonio Conte a réussi à faire venir le duo de la Juve, Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski en janvier, ce dernier étant arrivé sous forme de prêt initial. Kulusevski a déjà eu un impact énorme chez les Spurs et ils sont obligés de l'acheter pour 35 millions d'euros à la fin de son prêt en 2023 s'il atteint certains objectifs, mais Conte a indiqué qu'un accord pourrait être finalisé plus tôt que cela.

En effet, l'entraîneur italien des Spurs a sous-entendu qu'un accord pour l'international suédois pourrait être trouvé dès cet été : "Oui, je pense qu'il est prêté mais c'est comme si un accord avait été conclu. C'est un joueur de Tottenham à 100% dans tous les aspects. Pas officiellement, mais c'est un joueur de Tottenham à 100%."