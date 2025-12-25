Maroc - Mali : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est l'heure de vérité pour le pays hôte. Ce vendredi soir (21h00), dans un Stade Prince Moulay Abdellah que Walid Regragui espère voir "en feu", le Maroc défie le Mali pour le choc du groupe A. Après une entrée en matière victorieuse mais laborieuse face aux Comores (2-0), marquée par une "possession stérile" en première période et un penalty raté de Rahimi, les Lions de l'Atlas passent leur premier véritable test. L'enjeu est simple : une victoire et la qualification pour les huitièmes de finale est officiellement dans la poche. Mais face à une équipe malienne décrite par Regragui comme "l'une des plus talentueuses d'Afrique", la moindre erreur se paiera cash.

Hakimi de retour, Saïss au tapis

Pour ce grand rendez-vous, le Maroc enregistre une nouvelle majeure : le probable retour d'Achraf Hakimi. Préservé lors du match d'ouverture, le latéral du PSG et Ballon d'Or Africain devrait reprendre son couloir droit pour dynamiser le jeu. Une bonne nouvelle qui compense un coup dur terrible : le forfait du capitaine Romain Saïss, sorti en larmes et touché aux ischios, absent pour au moins deux semaines. C'est Nayef Aguerd qui devra tenir la baraque derrière, tandis qu'en attaque, la pression populaire monte pour titulariser Ayoub El Kaabi, auteur d'un but somptueux sur retourné acrobatique, à la place d'un Rahimi en manque de réussite.

Le Mali dos au mur : l'heure de Bissouma

En face, le Mali arrive sous haute pression. Accrochés par la Zambie (1-1) après avoir encaissé un but assassin dans le temps additionnel, les Aigles n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent éviter des calculs d'apothicaire. Critiqué pour son absence lors du premier match, le "météore" Yves Bissouma devrait être titulaire au milieu pour apporter la maîtrise qui a fait défaut. Tom Saintfiet, le sélectionneur des Aigles, sait qu'il joue gros : une défaite face à sa "bête noire" historique (souvenez-vous du 4-0 en 2004) plongerait son équipe dans la crise avant la dernière journée.

Pronostic Maroc - Mali : Regragui veut enchainer

Un choc de styles et de destins

Ce duel promet donc d'être électrique. Entre un Maroc qui cherche à rassurer son public sur sa capacité à briser des blocs et à tuer les matchs, et un Mali talentueux mais souvent naïf dans les moments clés (comme ce penalty raté par El Bilal Touré), c'est un combat psychologique autant que tactique qui s'annonce. Pour les Lions, c'est l'occasion de prouver qu'ils sont bien les patrons chez eux. Pour les Aigles, c'est une question de survie. Rabat retient son souffle.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Maroc

Si Walid Regragui récupère son atout majeur, Achraf Hakimi, préservé lors du match d'ouverture et déclaré apte à 100%, la défense marocaine perd son patron. Le capitaine Romain Saïss, touché aux ischio-jambiers contre les Comores, est forfait (absence estimée à deux semaines). Pour épauler Nayef Aguerd en charnière centrale, le choix devrait se porter sur Abdelkabir Abqar (Alavés), dont le profil athlétique est jugé plus complémentaire pour contrer la densité physique malienne, bien que Chadi Riad reste une option.

Côté animation, le débat du "numéro 9" semble tranché : Ayoub El Kaabi, buteur décisif en sortie de banc, tient la corde pour débuter en pointe au détriment de Youssef En-Nesyri et Soufiane Rahimi, ce dernier ayant manqué un penalty crucial lors de la J1. Le trio offensif probable serait donc composé de Brahim Diaz, El Kaabi et Abde Ezzalzouli, avec un milieu classique Amrabat-Ounahi pour contrôler le tempo face au retour attendu d'Yves Bissouma en face.

Infos sur l'équipe du Mali

Sous pression après le nul inaugural (1-1 contre la Zambie), le sélectionneur Tom Saintfiet devrait bousculer son onze. La bonne nouvelle majeure est le retour attendu d'Hamari Traoré et Sékou Niakaté, tous deux déclarés aptes après avoir manqué le début de compétition. Traoré devrait récupérer son brassard et son couloir droit, tandis que Niakaté est pressenti pour densifier l'axe central face aux attaquants marocains. Au milieu, Yves Bissouma, absent de la feuille de match contre la Zambie, est attendu comme titulaire pour apporter la maîtrise technique qui a fait défaut en fin de match lors de la première journée.

En attaque, l'incertitude règne autour d'El Bilal Touré. Après sa prestation fantomatique et son penalty raté lors de la première journée, l'attaquant de Besiktas pourrait faire les frais d'une réorganisation tactique. Lassine Sinayoko (buteur contre la Zambie) est intouchable, mais Moussa Djenepo ou Nene Dorgeles pourraient être préférés pour apporter plus de vitesse. Dans les buts, Djigui Diarra conserve la confiance du staff malgré le but encaissé dans le temps additionnel.

La forme des deux équipes

