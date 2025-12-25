Pronostic Maroc vs Mali 26/12/2025 : Regragui veut enchaîner

Notre expert s'attend à ce que les Lions de l'Atlas profitent de l'appui de leur public pour valider leur deuxième victoire consécutive dans le Groupe A et se rapprocher des huitièmes de finale.

Pronostic Maroc vs Mali : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Maroc vs Mali

Nombre de buts : Moins de 2,5 buts – cote de 1.50 sur Unibet

Mi-temps / Fin de match : Maroc / Maroc – cote de 2.05 sur Unibet

Buteur à tout moment : Ayoub El Kaabi – cote de 2.42 sur Unibet

Vous voulez en savoir plus sur les opportunités de la CAN 2025 ? Découvrez le bonus d'inscription Unibet, Betclic et Parions Sport et comment l'utiliser.

Vous êtes prêt à parier ? Consultez notre guide pour les meilleurs sites de paris sportifs pour la CAN pour être à l'heure pour les matchs décisifs.

Découvrez les meilleurs côtes disponibles pour parier sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Maroc 2-0 Mali

Pronostic des buteurs : Maroc – Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz

Le Maroc a dû dompter ses nerfs lors du match d'ouverture de "sa" CAN 2025. Malgré un penalty manqué par Soufiane Rahimi dès la 11ème minute, les hommes de Walid Regragui ont su rester patients pour finalement s'imposer 2-0 face aux Comores. Pour ce deuxième acte à Rabat, les Lions de l'Atlas comptent bien transformer le Complexe Prince Moulay Abdellah en forteresse imprenable.

Un succès lors de ce "Boxing Day" africain est primordial : il permettrait au pays hôte d'envisager sereinement la première place du groupe et d'hériter d'un tirage plus clément pour la phase finale. Si le capitaine Achraf Hakimi et le pilier Romain Saïss (sorti sur blessure en J1) sont incertains, la profondeur de banc marocaine reste un atout majeur.

De son côté, le Mali nourrit de gros regrets après son nul frustrant contre la Zambie (1-1). Les Aigles tenaient leur victoire avant de concéder l'égalisation dans le temps additionnel. Souvent étiquetés comme de sérieux outsiders, les Maliens s'appuient sur un effectif techniquement très doué, mais ils devront se montrer bien plus solides pour espérer déjouer les pronostics face au favori du tournoi.

Les effectifs probables pour Maroc vs Mali

Composition attendue du Maroc : Bono, Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine, El Aynaoui, Amrabat, Ounahi, Diaz, El Kaabi, Saibari.

Composition attendue du Mali : Diarra, W. Coulibaly, Diaby, Fofana, Dante, Sangaré, Dieng, L. Doumbia, Sinayoko, Nene, Touré.

La muraille de l'Atlas

La force de frappe du Maroc repose avant tout sur une défense de fer. Sous l'ère Regragui, les Lions de l'Atlas ont gardé leur cage inviolée lors de 11 de leurs 15 dernières sorties internationales (73 %). Mieux encore, ils restent sur une série de neuf matchs consécutifs sans encaisser de but à domicile.

En face, le Mali a échoué à marquer lors de deux de ses cinq derniers matchs et reste sur trois confrontations directes face au Maroc sans trouver le chemin des filets. Sachant que les quatre dernières rencontres du Maroc à la CAN ont produit moins de trois buts, le pari "Under 2.5" semble être une base solide.

Pronostic 1 Maroc vs Mali : Nombre de buts : Moins de 2,5 buts – cote de 1.50 sur Unibet

Le Maroc pour dicter le tempo

Invaincu depuis 18 rencontres (17 victoires et 1 nul), le Maroc n'a plus perdu un match officiel sur ses terres depuis 16 ans. Cette régularité impressionnante, couplée à l'ambiance électrique de Rabat, devrait permettre aux locaux de prendre les commandes dès le coup d'envoi.

Le Mali, malgré son talent, peine à s'exporter : une seule victoire lors de ses six derniers déplacements. Statistiquement, les Aigles ont vu le résultat à la mi-temps se confirmer à la fin du match lors de leurs quatre dernières sorties. On peut donc s'attendre à voir les Lions mener dès la pause et confirmer leur supériorité au coup de sifflet final.

Pronostic 2 Maroc vs Mali : Mi-temps / Fin de match : Maroc / Maroc – cote de 2.05 sur Unibet

El Kaabi, le facteur X

Entré en jeu pour seulement 26 minutes face aux Comores, Ayoub El Kaabi a marqué les esprits. Il ne lui a fallu que 10 minutes pour inscrire un retourné acrobatique spectaculaire, déjà candidat au titre de but de l'année.

L'attaquant de l'Olympiacos est dans une forme étincelante, avec six buts inscrits lors de ses sept dernières apparitions (club et sélection). Sa capacité à peser sur les défenses fatiguées – quatre de ses six derniers buts ayant été marqués après la 65ème minute – en fait un danger permanent. Que Regragui décide de le titulariser ou de l'utiliser comme "super sub", El Kaabi est le meilleur atout pour faire sauter le verrou malien.

Pronostic 3 Maroc vs Mali : Buteur à tout moment : Ayoub El Kaabi – cote de 2.42 sur Unibet

+