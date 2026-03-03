FC Barcelone - Atletico Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une montagne qui se dresse devant le FC Barcelone ce mardi soir (21h00) au Spotify Camp Nou. Balayés, humiliés et surclassés lors de la demi-finale aller au Metropolitano, les Blaugranas accusent un déficit abyssal de quatre buts (4-0). Une première mi-temps catastrophique à Madrid, marquée par le but contre son camp d'Eric García et les fulgurances d'Antoine Griezmann, Ademola Lookman et Julián Álvarez, semblait avoir scellé l'issue de cette double confrontation. Pourtant, dans la capitale catalane, le mot "remontada" est sur toutes les lèvres. La presse locale et les supporters s'accrochent à l'irrationnel et à la magie de leur stade, rappelant volontiers que "90 minutes au Camp Nou, c'est long". Hansi Flick, loin de rendre les armes, a donné le ton en conférence de presse : "On veut rendre possible l'impossible, on ne se rend pas". Si la tâche paraît insurmontable face à une équipe réputée pour sa solidité, avec le Barça, l'histoire a prouvé que l'on ne sait jamais.

Lamine Yamal en fer de lance d'un effectif décimé

Pour accomplir ce miracle, le technicien allemand devra composer avec une infirmerie dramatiquement pleine. Le dernier coup dur en date est la fracture de l'orbite oculaire subie par Robert Lewandowski ce week-end, l'ajoutant à une longue liste d'absents comprenant Gavi, Andreas Christensen, Frenkie de Jong et Eric García (suspendu suite à son expulsion à l'aller). Néanmoins, le Barça enregistre les retours vitaux de Pedri, Raphinha et Marcus Rashford, absents à Madrid, qui offrent des solutions cruciales. Surtout, le club culé s'en remet à son prodige absolu, Lamine Yamal. Arrivant lancé comme un boulet de canon après avoir inscrit le premier triplé de sa jeune carrière lors de la probante victoire face à Villarreal (4-1) en Liga, l'ailier espagnol incarne l'espoir offensif de toute une nation. Flick compte sur cette dynamique, exigeant de ses hommes de marquer les premiers, de jouer unis et d'imposer un pressing haut étouffant dès la première seconde pour emballer la rencontre.

Le mur de fer de Diego Simeone

Cependant, renverser l'Atlético de Madrid est une tout autre affaire. Diego Simeone et ses hommes arrivent en Catalogne avec le costume de gestionnaires, forts d'une avance ultra-confortable et d'une confiance inébranlable. Les Colchoneros, qui n'ont concédé qu'une seule défaite lors de leurs cinq dernières sorties, viennent de s'imposer au forceps face au Real Oviedo (1-0) grâce à un but salvateur de Julián Álvarez dans le temps additionnel. Privé seulement de Pablo Barrios, le technicien argentin devrait aligner un 4-4-2 compact et discipliné, conçu pour frustrer les offensives barcelonaises et aspirer la pression. La stratégie est claire : défendre en bloc, remporter les duels physiques et les seconds ballons comme ils l'ont si bien fait à l'aller, et exploiter le moindre espace en contre-attaque avec la vitesse de Lookman et la malice de Griezmann pour éteindre définitivement les espoirs locaux.

Un combat psychologique avant tout

Ce choc retour s'annonce donc comme une véritable partie d'échecs psychologique. Pour le Barça, le défi est d'emballer la rencontre pour installer le doute dans les têtes madrilènes sans s'exposer défensivement, au risque de voir le rêve anéanti sur un contre assassin. Le souvenir de la demie de la saison passée, conclue sur un score de folie de 4-4 dans cette même enceinte, prouve que ces deux équipes peuvent s'embarquer dans des scénarios totalement fous et prolifiques. Si le Barça parvient à enflammer le match rapidement, le Camp Nou jouera son rôle de douzième homme à plein régime pour pousser l'Atlético dans ses retranchements. Pour les visiteurs, l'enjeu sera de garder la tête froide et de faire parler leur immense expérience des matchs à haute tension pour protéger leur trésor et sécuriser leur billet pour la grande finale à Séville. Le miracle est espéré, reste à savoir si le terrain validera l'exploit.

Sur quelle chaine suivre le match FC Barcelone - Atletico Madrid

La rencontre entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sera à suivre ce mardi 3 février 2026 à partir de 21h00 sur l'application DAZN. Dans la région MENA, vous pouvez voir le match sur l'application Shahid et sur Sport TV 1 Portugal.

Horaire et lieu du match FC Barcelone - Atletico Madrid

Coupe du Roi - Coupe du Roi Spotify Camp Nou

VLe match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid se tient ce mardi 3 mars à partir de 21h00, heure française, au Stade Spotify de Camp Nou.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Barça

Le FC Barcelone devra composer avec plusieurs absences majeures pour la demi-finale retour de Coupe du Roi face à l’Atletico de Madrid, avec l’obligation de combler un lourd retard. Eric Garcia est suspendu après son carton rouge à l’aller.

En attaque, Robert Lewandowski est forfait, victime d’une fracture de l’orbite gauche. Ferran Torres est attendu pour occuper la pointe dans ce contexte d’urgence offensive. Andreas Christensen reste indisponible en raison d’une blessure aux ligaments croisés, tandis que Frenkie de Jong est également absent à cause d’un problème à la cuisse.

Gavi a repris l’entraînement mais ne devrait pas être titularisé, la rencontre arrivant trop tôt après sa longue absence. En revanche, Hansi Flick peut compter sur les retours de Marcus Rashford, Raphinha et Pedri, tous absents lors du match aller et susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la tentative de remontée catalane.

Infos sur l'équipe de l'Atlético

L’Atletico de Madrid aborde la demi-finale retour de Coupe du Roi face au FC Barcelone avec deux absences confirmées au milieu. Johnny Cardoso est forfait après s’être blessé aux ischio-jambiers lors du succès contre le Real Oviedo, tandis que Pablo Barrios, touché à la cuisse, ne devrait pas revenir avant la mi-mars.

Diego Simeone devrait néanmoins s’appuyer sur une structure familière pour défendre son avantage. Julian Alvarez et Alexander Sorloth sont attendus en pointe, avec Ademola Lookman dans le secteur offensif. Koke et Marcos Llorente devraient assurer l’équilibre dans l’entrejeu.

En défense, l’Atlético devrait s’articuler autour du quatuor Matteo Ruggeri – David Hancko – Marc Pubill – Nahuel Molina, chargé de contenir les velléités barcelonaises dans un contexte où la gestion du tempo sera essentielle.

