Getty Images Sport
Traduit par
Nouvelle blessure pour Barcelone ! Frenkie de Jong sera absent pendant six semaines après son dernier revers
De Jong absent pendant six semaines en raison d'une déchirure musculaire
Le joueur de 28 ans s'est blessé au tendon d'Achille jeudi et devra désormais rester sur la touche pendant une longue période. C'est un coup dur pour un joueur qui venait de réaffirmer son engagement envers le club catalan, et ce contretemps arrive au pire moment possible pour Barcelone. Alors que la saison entre dans sa phase la plus critique, tant au niveau national qu'européen, Flick se retrouve avec un casse-tête tactique à résoudre au milieu du terrain.
Barcelone a confirmé dans un communiqué que De Jong serait absent pendant six semaines : « Le joueur de l'équipe première Frenkie de Jong s'est blessé au biceps distal de la jambe droite lors de la séance d'entraînement de ce matin. Les examens médicaux ont confirmé que la période de convalescence prévue serait d'environ cinq à six semaines. »
- Getty Images Sport
Les matchs que De Jong va manquer
De Jong sera désormais absent pour une série de matchs éprouvants. Le milieu de terrain manquera plusieurs rencontres importantes, notamment le match retour décisif de la demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. De plus, il ne pourra pas participer aux deux matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions, où le Barça affrontera soit le Paris Saint-Germain, soit Newcastle United. En Liga, les Blaugrana devront affronter des adversaires coriaces tels que Villarreal, l'Athletic Club, Séville et Rayo Vallecano sans leur principal meneur de jeu.
Un revers tactique majeur pour Hansi Flick
Cette blessure représente un recul important pour Flick. Pour la première fois depuis des mois, à l'exception d'Andreas Christensen et Gavi, l'entraîneur disposait d'un effectif complet. Le vide laissé par De Jong est particulièrement frustrant, car il survient juste au moment où l'équilibre du milieu de terrain de l'équipe commençait à sembler parfait après le retour de Pedri. De Jong avait récemment retrouvé une forme exceptionnelle, marquant son premier but de la saison lors de la victoire 3-0 de dimanche contre Levante, mais cet élan a désormais été brutalement interrompu.
Avant le retour de Pedri contre Levante, De Jong avait dû assumer une charge défensive et créative immense. Il jouait souvent seul en pivot, soutenu par Fermín Lopez et Dani Olmo, tout en aidant à former de jeunes talents comme Marc Bernal. Lorsque Bernal jouait en tant que milieu de terrain plus positionnel, cela permettait à De Jong de se projeter vers l'avant, un rôle qui correspondait à son profil physique et à sa capacité à porter le ballon. Aujourd'hui, Flick doit réévaluer l'ensemble de son dispositif, alors que l'équipe était en train de développer une identité claire et un style de jeu fluide.
- AFP
Gérer la charge de travail sans le Néerlandais
Le retour de Pedri devait être la meilleure nouvelle possible pour le capitaine du FC Barcelone, car les deux joueurs ont souvent fait preuve d'une complicité télépathique sur le terrain. Avec De Jong désormais écarté pour les six prochaines semaines, la pression repose désormais largement sur les épaules du héros espagnol. Flick doit trouver un équilibre délicat, d'autant plus que Pedri revient tout juste d'une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant un mois et qu'il ne devrait pas jouer toutes les minutes de chaque match.
La flexibilité tactique de Flick va désormais être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. L'absence de De Jong prive l'équipe de son meilleur joueur de transition et de sa principale source de progression du ballon. Des options telles que Marc Casado et le polyvalent Eric García pourraient être envisagées pour combler ce vide, mais aucune n'offre le mélange unique de résistance au pressing et de couverture défensive que procure le Néerlandais.
Publicité