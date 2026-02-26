Nouvelle blessure pour Barcelone ! Frenkie de Jong sera absent pendant six semaines après son dernier revers

Le joueur de 28 ans s'est blessé au tendon d'Achille jeudi et devra désormais rester sur la touche pendant une longue période. C'est un coup dur pour un joueur qui venait de réaffirmer son engagement envers le club catalan, et ce contretemps arrive au pire moment possible pour Barcelone. Alors que la saison entre dans sa phase la plus critique, tant au niveau national qu'européen, Flick se retrouve avec un casse-tête tactique à résoudre au milieu du terrain.

Barcelone a confirmé dans un communiqué que De Jong serait absent pendant six semaines : « Le joueur de l'équipe première Frenkie de Jong s'est blessé au biceps distal de la jambe droite lors de la séance d'entraînement de ce matin. Les examens médicaux ont confirmé que la période de convalescence prévue serait d'environ cinq à six semaines. »