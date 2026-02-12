Atlético - Barça (4-0) : Le naufrage catalan au Metropolitano

Le Metropolitano s'est transformé en abattoir, et le Barça y a laissé bien plus que des plumes. Dans une demi-finale aller de Coupe du Roi aux allures de correctionnelle, l'Atlético de Madrid a littéralement déchiqueté une équipe barcelonaise méconnaissable et dépassée (4-0). Privés de Raphinha et Rashford, les hommes de Hansi Flick ont sombré corps et biens en 45 minutes, victimes de la furia colchonera et de leurs propres errements. Sauf miracle au Camp Nou, la finale de Séville tend les bras aux Madrilènes, tandis que le Barça repart avec une valise pleine et une joue rouge de honte.