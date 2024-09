Litige Mbappé - PSG, les griefs d'Emmanuel Petit contre la direction parisienne

Paris Saint-Germain vs Brest

Emmanuel Petit a tenu, vendredi, des propos cinglants à l’encontre du PSG en raison du conflit avec Kylian Mbappé.

Le torchon brûle toujours entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Trois mois après leur séparation sur le plan sportif, les deux parties sont au cœur d’un litige financier qui devrait évoluer sur le plan judiciaire dans les prochaines semaines. Un conflit qui commence à agacer sérieusement Emmanuel Petit qui n’a pas épargné les dirigeants du PSG, ce vendredi.

Kylian Mbappé n’abandonne pas

Kylian Mbappé a quitté le PSG depuis trois mois maintenant. Mais son départ au Real Madrid continue de nourrir des tensions entre la direction parisienne et lui. En effet, le Paris Saint-Germain n’a pas payé à Mbappé, ses derniers mois de salaires et ainsi que certaines primes.

Mais alors que le club estime être dans son droit, le Bondynois réclame ses impayés et a même porté l’affaire devant la commission juridique de la LFP, cette semaine. Mais le problème persiste toujours puisque le capitaine des Bleus a refusé la solution de conciliation proposée par la commission. L’affaire devrait ainsi être portée devant la justice, le PSG refusant de payer les 55 millions d’euros que réclame Mbappé.

Emmanuel Petit fracasse le PSG et le Qatar

C’est cette affaire qui a animé l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, ce vendredi. Et comme on pouvait s’y attendre, elle a généré des échanges houleux entre les intervenants. Alors que Jérôme Rothen essayait de relativiser, Emmanuel Petit – qui ne prend pas parti pour Mbappé - n’a pas hésité à dézinguer les dirigeants du PSG ainsi que le Qatar.

« Je ne prends ni parti pour Mbappé, ni pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu que des trahisons des deux côtés. Tu as fait signer un contrat, bah respecte ses clauses… les dirigeants parisiens respectueux ? Mais arrête tes conneries, il n’y a pas un club pire que le PSG pour traiter mal ses joueurs. P**ain, on n’est pas au Qatar, on est en France. Arrête un peu de dire n’importe quoi Jérôme (Rothen, ndlr), tu défends des gens, qui, dans leur pays… Bon, je risque de partir vite… Je vais la fermer, parce que si je dis vraiment ce que je pense, sincèrement, ça peut aller très loin. Continue à les défendre… Ils devaient savoir qu’il fallait faire signer un contrat. », a lâché l’ex-international français.