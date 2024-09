Lionel Messi, le très beau message à Suarez pour sa retraite

Luis Suarez a reçu un très bel hommage de la part de son coéquipier en club, Lionel Messi, pour sa retraite internationale.

L’Uruguay était aux prises avec le Paraguay cette nuit du vendredi à samedi 7 septembre 2024 au Stade Centenario pour le compte de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Amérique. Un match qui marque la fin de Luis Suarez en équipe nationale uruguayenne après 17 ans sous les couleurs de la Celeste.

Le dernier hommage de Neymar à Suarez

S’il a débuté par une défaite contre la Colombie (1-3) en 2007 avec l’équipe nationale, c’est avec un match nul que Luis Alberto Suárez Díaz a mis un terme à sa carrière internationale. En effet, face au Paraguay cette nuit, les Uruguayens ont été accrochés (0-0). L’avant-centre de 37 ans, qui a annoncé sa retraite internationale lundi, a officiellement raccroché.

Alors qu’ils avaient déjà rendu un bref hommage à leur ami après son annonce, Lionel Messi et Neymar Jr ont une fois encore adoubé Luis Suarez à travers de belles paroles. « Ça a été un honneur pour moi de t’avoir connu comme joueur et comme homme. Les Uruguayens garderont dans leur mémoire et dans leur cœur un joueur incroyable. Je t’aime beaucoup », a indiqué Neymar, qui formait la fameuse MSN avec Suarez et Messi au Barça.

Une vidéo de Messi avec un bel hommage à "El Pistolero"

De son côté, le champion du monde argentin, qui a partagé les vestiaires avec l’Uruguayen au FC Barcelone et le fait désormais à l’Inter Miami, a rendu un bel hommage à son coéquipier et ami. « Salut 'gros', je voulais être présent en ce jour si important pour toi, pour ta famille et pour les fans de football », a lancé Lionel Messi dans un message vidéo diffusé sur l’écran géant du Stade Centenario.

« J’ai été heureux d’être à tes côtés et je sais à quel point il a été difficile de prendre cette décision car je sais ce que l’on ressent quand on joue avec l’équipe nationale de l’Uruguay. J’espère simplement que tu apprécieras cet hommage qui est plus que mérité. Tu as toujours tout donné pour l’équipe, jusqu’au dernier jour. Tu pars en laissant un grand héritage pour les générations à venir. C’est la fin d’un chapitre important dans ta carrière mais heureusement tu as encore plusieurs années de football devant toi », a ajouté l’octuple vainqueur du Ballon d’Or. Des propos qui ont touché Suarez, qui n’a pas hésité à fondre en larmes.

Avec la sélection uruguayenne, Luis Suarez a fait 143 apparitions. Pour ses 17 ans de bons et loyaux services avec la Celeste, l’attaquant de 37 ans a fait trembler les filets à 69 reprises. L’artiste laisse le soin à ses compatriotes de poursuivre la lutte.