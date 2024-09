Uruguay, le vibrant hommage de Messi et Neymar au néo-retraité Luis Suarez

Uruguay vs Paraguay

Nouvellement retraité, Luis Suarez reçoit les hommages de ses amis au FC Barcelone, Lionel Messi et Neymar Jr.

Après 17 ans en équipe nationale d’Uruguay, Luis Alberto Suárez Díaz a jugé bon de mettre un terme à sa carrière de footballeur international. L’avant-centre de 37 ans veut uniquement se concentrer de sa vie en club et d’autres projets. Lundi 2 septembre, l’attaquant a annoncé qu’il prendra sa retraite internationale après le match entre l’Uruguay et le Paraguay dans la nuit du vendredi à samedi 7 septembre 2024.

Messi et Neymar rendent hommage à "El Pistolero"

Le moment est venu pour que Luis Suarez mette fin à sa carrière de football internationale. Après 142 capes et 69 buts inscrits, le joueur de l’Inter Miami va disputer sa 143e rencontre avec la Celeste avant de prendre sa retraite internationale. Après l’annonce de sa retraite, l’ancien avant-centre du FC Barcelone a reçu des hommages mérités de la part de ses amis.

La fameuse "MSN". Composé de Messi, Suarez et Neymar, ce trio d’attaque du Barça avait fait des victimes non seulement en Espagne mais aussi en Europe. Alors que la page de la sélection vient de se tourner pour l’Uruguayen, l’Argentin et le Brésilien ont fait un clin d’œil à leur ancien coéquipier en club.

« Tu es unique, Luis Suarez, sur et en dehors du terrain !!! Je t'aime beaucoup », a écrit Lionel Messi sur son compte Instagram assorti d'une photo sur laquelle on peut voir les deux joueurs se donner une accolade. Faut-il rappeler qu’après avoir partagé le vestiaire ensemble au Barça entre 2014 et 2020, les deux joueurs de 37 ans sont désormais sous les couleurs de l'Inter Miami aux Etats-Unis.

« Luisito pour toujours. Tu as inscrit ton nom dans l'histoire du football de ton pays ! Tu es très grand. Je t'aime tellement », écrit pour sa part Neymar en espagnol, sur Instagram accompagnant d'une photo de Suarez avec son numéro 9 sous les couleurs de l'Uruguay.