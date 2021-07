Lionel Messi attend toujours ses 50 dollars

Un ancien coéquipier de Leo Messi dévoile une anecdote étonnante sur la star argentine.

Tout au long de sa carrière, Lionel Messi a touché la vie de personnes à travers le monde, et il a fait l'objet d'un nombre infini d'anecdotes de différentes personnalités en cours de route.

Une nouvelle histoire est apparue lorsque Messi commençait à peine dans l'équipe nationale argentine, qui implique son ancien coéquipier Pablo Alvarado. En 2004, Messi avait fait sa deuxième apparition avec l'équipe première de son pays, alors que l'Argentine affrontait l'Uruguay.

À l'époque, chaque joueur était payé 50 dollars pour les matches amicaux à l'étranger, et Alvarado avait pour instruction de donner la moitié des 100 dollars qu'il avait reçus à Messi.

Cependant, il ne l'a jamais payé et lui doit toujours l'argent. L'anecdote est apparue dans le livre d'Ariel Senosiain « Messi, le génie incomplet ».

Alvarado lui-même a vu l'histoire refaire surface sur Twitter, avant d'expliquer la raison pour laquelle il n'a jamais payé Messi.

"Je n'avais pas deux billets de 50 dollars et on m'a dit d'en donner un à [Messi] plus tard... Je ne l'ai plus jamais revu", a déclaré Alvaro. "Dès que je le verrai, je le lui rendrai."

Lionel Messi n'en a plus vraiment besoin, lui qui s'apprête à signer un nouveau contrat de plusieurs millions d'euros avec le FC Barcelone, alors que son bail précédent au sein du club catalan a pris fin le 30 juin dernier.

Pour rappel, le précédent Le contrat de quatre ans de la légende barcelonaise avec les Catalans valait environ 555 millions d'euros (674 millions de dollars).