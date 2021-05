Lille, le coup de gueule de Christophe Galtier

L'entraîneur de Lille n'a pas apprécié la prestation de ses joueurs face à l'AS Saint-Etienne.

Lille a laissé passer une chance en or ce dimanche soir. Le LOSC avait l'occasion de se mettre dans une disposition rêvée en cas de victoire contre l'ASSE. En effet, si les hommes de Christophe Galtier avaient remporté leur match contre les Verts, ils n'auraient eu besoin que d'un petit point face à Angers la semaine prochaine lors de la dernière journée de championnat, au lieu de ça, ils devront absolument l'emporter pour remporter le titre.

Le LOSC n'a pas été aussi à l'aise que d'habitude face à l'AS Saint-Etienne et est apparu timoré, comme paralysé par l'enjeu. En face, Saint-Etienne ne leur a pas facilité la tâche en leur limitant fortement les espaces et en tentant d'évoluer en contre attaque. En toute fin de match, Lille a énormément poussé mais n'est pas parvenu à faire trembler les filets et a marqué le précieux but de la victoire. Un résultat regrettable pour les Dogues.

Au micro de Canal +, Christophe Galtier a regretté que ses joueurs se soient mis la pression : "On aurait préféré commencé par une victoire. Mais ça a été un match difficile, notamment notre entame de match, où il y a eu peut-être un peu de crispation, de nervosité. Je n'ai pas reconnu mon équipe sur nos derniers matchs, mais c'est encore une fois à domicile. On a lâché beaucoup de points à domicile dans cette deuxième partie de saison".

"Une finale face à Angers"

"On est toujours devant, ça crée du suspense pour tout le monde. Il faudra faire en sorte de l'emporter à Angers. Ca ne sera pas simple. Sur les 13 derniers déplacements, on a 12 victoires et 1 nul. C'est une finale. Il faudra la gagner pour être champion. On ira jouer à Anges pour l'emporter. Ces derniers matchs réservent toujours leurs lots de surprises. C'est tendu pour différentes raisons... Paris va aller à Brest, qui n'est pas encore sauvé", a ajouté l'entraîneur de Lille.

En conférence de presse, Christophe Galtier a analysé le match face à l'ASSE et reste confiant avant la dernière journée de championnat : "On a fait une très mauvaise entame de match, notamment les 25 premières minutes. Nous n’étions pas du tout dans notre plan de jeu, avec un bloc équipe très étiré, des lignes coupées en deux. Il y avait beaucoup de nervosité. Nous étions sans doute pris par l’enjeu. Au fil du match, ça commençait à s’équilibrer. Nous n’avons pas fait le match qu’on attendait. Il faudra mieux maîtriser notre sujet sur le dernier match".

"Notre parcours dans ce championnat s’est énormément fait à l’extérieur. On a ce dernier match qui sera une finale, face à Angers. Il faudra faire mieux que le PSG. Il faudra être sur nos fondamentaux, sur ce qu’on sait très bien faire à l’extérieur. J’avais demandé à mes garçons de construire la victoire. En face il y avait un adversaire qu’il n’a rien lâché. Lors des deux derniers matchs, nous menions au score et avions la supériorité numérique. On a buté sur cette équipe stéphanoise. C’est l’histoire de ce match-là. Finalement ce nul nous permet d’avoir toujours notre destin entre nos mains", a conclu l'entraîneur du LOSC.