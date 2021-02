Lille, Galtier : "On est sorti de notre match"

Le LOSC s'est incliné ce jeudi soir à domicile face à l'Ajax en Europa League. Une mauvaise opération que regrette Christophe Galtier.

Lille a touché la victoire du bout des doigts mais a complètement craqué en fin de rencontre. Le LOSC s'est incliné ce jeudi soir à domicile lors de son seizième de finale aller de la Ligue Europa face à l'Ajax. Lille menait pourtant au score après l'ouverture de Timothy Weah mais a encaissé deux buts coup sur coup dont un sur un penalty contestable qui a sorti totalement de la rencontre les Dogues. Après la rencontre, au micro de RMC Sport, Christophe Galtier a regretté la fin de match de ses joueurs.

"Une déception ? Oui, notre première mi-temps on a été très faible par rapport à ce que nous avions prévu, ce que nous avions mis en place, on n'a pas retrouvé ce qu’on souhaitait voir, notamment dans notre rideau défensif, on connaît la qualité de l’Ajax dans son jeu de possession, dans la sortie de balle. On a manqué de rythme, quand on récupérait le ballon, on leur rendait de suite. Peut-être de l’appréhension, je ne sais pas. On verra avec les joueurs demain ", a expliqué l'entraîneur du LOSC.

Christophe Galtier déplore que ses joueurs soient totalement sortis de la rencontre : "En seconde période, c’était mieux. On a un peu plus joué. On est passé par les côtés, ce qui était prévu en première période, c’est là où les espaces étaient libres. Malheureusement, on a eu du déchet technique, on a couru après le ballon. En deuxième période, on a eu un peu plus de maîtrise, c’était mieux, ce n’était pas top, mais c’était mieux. On a eu le bonheur de marquer sur une erreur individuelle de l’Ajax. Après, on a un fait contraire. Je viens de revoir les images, je trouve que le penalty est très sévère, mais à partir de moment où il est checké, sifflé, on doit rester concentrer, mais on est sorti du match. C’est une déception. Les cadres doivent rester calmes. En quelques minutes, on se fait sanctionner".

"C'est une déception, mais une leçon qu'on doit retenir"

"Je sais qu’on n'a pas été à notre niveau, l’Ajax a joué un très bon football. On avait le bonheur de mener 1-0, mais on doit rester dans le match, on prend ce penalty, et à 2-1 on était complètement ouvert alors que la qualification se joue sur deux matches. C’est une déception, mais c’est aussi une leçon qu’on doit retenir. On va se projeter sur le match de dimanche à Lorient, puis sur le match retour. Il faudra être différent sur le match retour ", a ajouté le technicien français.

Chrstophe Galtier appelle ses joueurs à se ressaisir au plus vite : " Tout d’abord il faudra avoir plus de maîtrise émotionnelle au retour, ne pas se laisser emporter par des faits de jeu. Il y a eu trop de nervosité de notre part et on doit avoir beaucoup plus de maîtrise et se projeter rapidement sur le match de Lorient. On devra avoir un autre visage si on veut espérer l’emporter. Certains joueurs n’ont pas été au rendez-vous pour différentes raisons, certains se sont mis un peu trop de pression".

L'entraîneur du LOSC n'a pas accablé son milieu de terrain en difficulté en fin de rencontre : "Le milieu de terrain ? Je savais que ça allait être difficile sur l’ensemble du match. Je n'avais que deux milieux pour pouvoir jouer à. Ce niveau là, Renato a fait des choses intéressantes, c’est énervé au fil du match, mais était en manque de rythme. Il y a eu des bonnes choses, mais beaucoup de nervosité et on a payé le manque de rythme. Le but de TImothy ? Weah est très opportuniste sur le but, dès qu’il débute un match il marque, c’est très bien pour lui. J’ose espérer que ce but aura une importance pour le match retou r".