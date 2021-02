Lille - Ajax (1-2), Le LOSC se fait surprendre

Lille était opposé à l'Ajax Amsterdam ce jeudi en 16es de finale aller d'Europa League pour une défaite 2-1.

On avait beau être en 16es de finale de Ligue Europa ce jeudi soir, ce choc entre le LOSC et l'Ajax Amsterdam avait bel et bien des odeurs de Ligue des Champions.

Il ne sagissait pourtant que d'un 16e de finale aller de C3, où le LOSC avait à coeur de bien figurer. Mais malheureusement, le prestige de la C1 n'était pas arrivé jusque sur le pré, où très peu d'opportunités ont été aperçues, notamment dans le premier acte.

On notait une belle anticipation du portier lillois Mike Maignan dans sa surface sur une tentative d'Antony à la 20e minute, mais les opportunités franches ne se bousculaient pas au portillon lors des 45 premières minutes.

Ainsi, sur la ,première période, les Dogues n'allaient tirer qu'une seule fois au but adverse sans même cadrer leut tentative. En l'occurrence, une tête signée José Fonte sur un coup franc botté par l'artificier nordiste Yazici.

0-0, le score au repos dans un match assez insipide. La seconde période allait-elle nous offrir plus d'émois ? Oui, mais ce n'était pas forcément une bonne nouvelle pour les Lillois.

Les Ajacides s'offraient ainsi pas mal d'opportunités en début de seconde période, avec Klaassen seul dans la surface nordiste qui manquait une opportunité en or (48e) lui qui mettait la pression sur Maignan deux minutes plus tard, le portier du LOSC réussissant une belle sortie.

Le LOSC tentait de réagir par David (53e), mais l'attaquant canadien arrivait trop tard pour reprendre un bon ballon.

Peu après l'heure de jeu, une demi-volée puissante de Daley Blind, du gauche à l'entrée de la surface, n'était pas cadrée.

Le LOSC était même très chanceux sur un gros raté signé Neres, qui tirait sur la barre depuis les six mètres après un service de Klaassen.

Et comme souvent, c'est au plus fort de la domination ajacide que le LOSC allait ouvrir le score. Timothy Weah profitait ainsi d'une énorme erreur défensive de Tagliafico,dont la passe en retrait était interceptée par l'attaquant nordiste, qui trompait dans la foulée Stekelenburg à 20 minutes de la fin.

Mais l'Ajax avait de la ressource et allait le prouver en toute fin de partie. En l'espace de deux minutes, Tadic transformait un penalty obtenu par Tagliafico qui avait chuté dans la surface après un contact avec Sanches, avant que Brobbey ne scelle le destin du match à une minute de son terme en marquant entre les jambes de Maignan suite à une belle déviation signée Klaassen.

1-2, score final, Lille entame mal cette double confrontation face à une formation de l'Ajax supérieure.