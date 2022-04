Lille : Ben Arfa et Gourvennec, ça a chauffé après Bordeaux

Hatem Ben Arfa n’a visiblement pas apprécié. Loin d’être indiscutable depuis son arrivée à Lille, le milieu offensif a peu de temps de jeu à se mettre sous la dent, et il a une nouvelle fois dû attendre la 77e minute pour rentrer face à Bordeaux (0-0) samedi, malgré la supériorité numérique des siens depuis la 35e minute. Et après le match, l’ancien de Lyon et Marseille a craqué.

Avec le coach, et avec d’autres ?

Ce dimanche, Téléfoot a parlé d’une "vive explication" entre HBA et son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Une embrouille, pour vulgariser. Lui en voulait-il pour cette entrée tardive ? Difficile à dire, car d’autres sources - comme RMC Sport - affirment que Ben Arfa s’est au préalable écharpé avec un coéquipier, avant que le coach ne s’en mêle.

"Un comportement inapproprié a été constaté et cela a été réglé en interne", a précisé "une source proche du club" à nos confrères. Inapproprié, le mot pourrait être faible puisque selon France Bleu Nord, Ben Arfa semblait prêt à s’embrouiller avec la terre entière samedi.

"Ben Arfa a dégoupillé"

"Ben Arfa a dégoupillé. Il était incontrôlable. Il s’en est pris verbalement au coach et à des membres du staff", a expliqué "un habitué du vestiaire lillois" - présent à Pierre-Mauroy samedi - à notre confrère Sylvain Charley. Alors, qui détient la version exacte ? Difficile à dire, mais une chose semble sûre : avec cet incident, HBA ne risque pas de voir son temps de jeu augmenter.