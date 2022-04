Savanier imperturbable face aux fesses brestoises

La technique est bien connue. Ce dimanche, les rares supporters de Brest qui ont fait le déplacement (gagnant : 2-1, ndlr) à Montpellier ont tout tenté pour empêcher Téji Savanier de transformer son penalty en fin de match.

Un penalty qui ne change rien



Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, ces derniers ont tout simplement… baissé leur pantalon pour montrer une partie de leur corps au milieu offensif montpelliérain.

Technique des supporters de Brest pour déstabiliser Téji Savanier sur penalty. 😅 pic.twitter.com/Upz9ZFj1qI — Actu Foot (@ActuFoot_) April 3, 2022

Imperturbable, l’ancien de Nîmes n’a même pas eu un regard pour eux, et il a bel et bien transformé son penalty dans le temps additionnel. Mais cela n’aura donc rien changé, puisque les Brestois avaient déjà fait le break avant cela grâce à Satriano (69e) et Honorat (79e).

La technique a failli



Les supporters brestois quittent donc Montpellier avec les trois points, et une leçon : montrer ses fesses à un joueur qui s’apprête à tirer un penalty, ça ne fonctionne pas à tous les coups.