Ligue des Nations, un cadre de la Belgique craint les Bleus

Un taulier de la Belgique s’est exprimé, dimanche, avant le choc contre l’Equipe de France, lundi.

La Belgique affronte l’Equipe de France, lundi, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des Nations. Une rencontre aux allures de revanche pour les Diables Rouges qui n’ont plus battu les Bleus depuis une éternité. S’ils sont ultra-motivés pour ce choc, les hommes de Domenico Tedesco ne sont pas moins conscients de l’énorme adversité de la France, comme l’a fait savoir un cadre, ce dimanche.

Wout Faes met en garde ses coéquipiers contre la France

Plus d’un mois après sa dernière défaite face aux Bleus (2-0), la Belgique va croiser, à nouveau, les crampons avec l’Equipe de France, lundi. Cette fois-ci, les Diables Rouges comptent bien changer le cours de l’histoire alors qu’ils n’ont plus battu les Bleus en matchs officiels depuis 1981. Mais avant, Wout Faes a tenu à mettre en garde ses coéquipiers contre la force collective des hommes de Didier Deschamps.

« On doit pouvoir mieux jouer. On a très bien débuté le dernier match (contre l'Italie), mais on aurait dû être plus compact. On sait que la France est une très bonne équipe, à nous de faire un bon match. Courir derrière le résultat est beaucoup plus compliqué », a déclaré le défenseur belge en conférence de presse.

Wout Faes botte en touche pour l’absence d’autres cadres

Battre la France ne sera pas une mince affaire pour la Belgique, privée de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ou encore Thibaut Courtois. Le premier a snobé ce regroupement alors que le deuxième est encore trop juste pour reprendre avec la sélection. Quant au dernier cité, il est toujours en froid avec le sélectionneur Domenico Tedesco. Mais ces absences ne semblent pas déranger Wout Faes qui préfère éviter toute polémique.

« Les absences de Lukaku, Meunier et De Bruyne laissés à la disposition de leurs clubs ? Ce n'est pas ma décision, ce sont des cas spécifiques. Ça permet aussi au coach de voir d'autres joueurs. Il n'y a rien à ajouter. Il faut regarder cas par cas. Si on regarde dans le monde, il y a des cas comme ça, certains joueurs ont des programmes plus chargés. Lukaku a eu un transfert tardif. Si les joueurs sont d'accord avec le coach, pourquoi est-ce qu'il y aurait un souci ? », a ajouté le défenseur de Leicester.