France – Belgique : Les Bleus retrouvent le sourire (2-0)

L’Equipe de France affrontait la Belgique, lundi pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Nations. Score final, 2-0.

L’Equipe de France recevait, lundi soir, la Belgique à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Trois jours après le revers contre l’Italie, les Bleus repartent de l’avant et poursuivent leur série d’invincibilité face aux Diables Rouges.

La France passe devant après un début timide

Les Bleus sont entrés timidement dans ce match puisque ce sont les Belges qui mettaient la pression d’entrée. La Belgique s’offrait logiquement la première occasion du match avec une remise de Lukebakio, détournée en corner par Mike Maignan (7e). Les Diables Rouges insistaient avec une nouvelle opportunité vendangée par Lois Openda (9e). Ce n’est qu’après le premier quart d’heure que la France sortait et se procurait dans la foulée une occasion avec une frappe de Matteo Guendouzi, trop molle pour inquiéter Casteels (14e).

Les deux équipes enchainaient ensuite les offensives mais c’est finalement la France qui trouvait le chemin des filets. Après une frappe d’Ousmane Dembélé, repoussée par Casteels, le ballon revenait sur Randal Kolo Muani qui envoyait le ballon au fond des filets (1-0, 29e). Douchée par ce but, la Belgique essayait de prendre d’assaut les Bleus mais ne trouvaient pas de solution. La France conservait son avantage jusqu’à la pause.

Ousmane Dembélé assomme la Belgique

Au retour des vestiaires, les Diables Rouges se montraient très entreprenants d’entrée. Mais les Bleus imposaient une bonne résistance et reprenaient l’ascendant sur les visiteurs. Très en vue depuis l’entame du match, Ousmane Dembélé faisait le break en nettoyant la lucarne de Casteels après un exploit individuel (2-0, 57e). Revigorés, les hommes de Didier Deschamps multipliaient les offensives sur le camp belge.

Entré en cours de jeu, Kylian Mbappé butait sur Casteels (73e) avant de croiser un peu trop sa frappe quelques minutes plus tard (78e). Mais les remplaçant français se montraient moins adroits face au but. Par conséquent, les filets ne tremblaient plus jusqu’au coup de sifflet final. L’Equipe de France repart ainsi de l’avant et empochent leurs trois premiers points dans cette campagne de Ligue des Nations.