Equipe de France : Inquiétude autour de deux cadres avant la Belgique ?

Les Bleus retiennent leur souffle pour deux tauliers avant le choc contre la Belgique.

L’Equipe de France affronte la Belgique, lundi prochain, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Nations. Un épisode de plus de la grande rivalité entre les Bleus et les Diables Rouges. Didier Deschamps aura donc besoin de tous ses joueurs en forme afin d’éviter une revanche de la Belgique. Mais la tendance n’est pas à l’assurance pour le moment.

Déjà un coup dur pour Didier Deschamps

Plus d’un mois après la dernière victoire de la France (2-0), les Bleus et les Diables Rouges se retrouvent à nouveau. Une énième occasion pour les Diables Rouges de prendre leur revanche sur les hommes de Didier Deschamps. Le sélectionneur français, justement, pourra compter sur un groupe uni qui a retrouvé son efficacité face au but malgré l’absence polémique de Kylian Mbappé et la retraite d’Antoine Griezmann.

Les Bleus ont notamment battu l’Israël jeudi dernier sur le score de 4 buts à 1. Cependant, Didier Deschamps n’est pas encore sûr de compter sur tous ses hommes contre la Belgique, surtout que deux cadres ont eu une alerte, ce samedi.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Aurélien Tchouameni et Mike Maignan incertains contre la Belgique ?

Plus tôt dans la journée, on annonçait que Loic Badé était absent à l’entrainement du vendredi. Le défenseur de Séville, appelé en renfort après le forfait de Dayot Upamecano, est incertain pour le choc contre la Belgique. Et il n’est pas le seul puisque Aurélien Tchouameni et Mike Maignan n’ont pas, non plus, participé à la séance collective du jour, selon les informations de RMC Sport.

Getty

Capitaine contre l’Israël, le milieu de terrain du Real Madrid aurait reçu un coup qui ne semble pas très sérieux. S’il n’a travaillé qu’avec un kiné en salle, sa présence face aux Diables Rouges n’est pas remise en cause. Idem pour Mike Maignan qui a couru avec un membre du staff. Sauf surprise, les deux joueurs devraient être présence contre la Belgique, lundi.