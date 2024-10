Belgique – France : Domenico Tedesco relance les hostilités

Belgique vs France

Le sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco, a envoyé, dimanche, un message à la France avant le choc entre les deux nations.

La Belgique reçoit l’Equipe de France, lundi, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Nations. En prélude à ce choc, Domenico Tedesco était en conférence de presse, ce dimanche. L’occasion pour le sélectionneur belge de mettre une grande pression à ses joueurs en vue d’une revanche contre les Bleus.

Domenico Tedesco veut mettre fin à la disette de la Belgique face à la France

Comme on se retrouve. Plus d’un mois après la dernière confrontation entre les deux équipes, la Belgique et la France se retrouvent ce lundi pour un nouveau chapitre de leur éternelle rivalité. Les Bleus s’étaient imposés 2 buts à 0 lors de la 2e journée de Ligue des Nations, le 9 septembre dernier. Une date qui renvoie à la dernière victoire des Diables Rouges contre la France en match officiel.

La Belgique s’était imposée face aux Bleus le 9 septembre 1981 (2-0) et en profitait pour décrocher son ticket pour la Coupe du Monde 1982. Depuis, les Diables Rouges n’ont plus gagné contre la France en matchs officiels, si ce n’est lors de deux amicaux en 2002 (2-1) et en 2015 (4-3). Une très longue disette à laquelle Domenico Tedesco compte mettre fin, ce lundi.

« Je pense que ça peut être une grosse motivation. Pour moi, le verre est toujours à moitié plein. C’est une grosse motivation, on peut réussir quelque chose d’historique. On vient de prendre un point contre l’Italie, c’est déjà positif. On devra être dans un jour fantastique », a lancé le sélectionneur belge face aux médias.

L’absence de Kylian Mbappé ne rassure pas Domenico Tedesco

Battre la France ne sera pas une mince affaire pour la Belgique, privée de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ou encore Thibaut Courtois. Mais Domenico Tedesco pense bien avoir la formule pour venir à bout des Bleus, lundi.

« Ce qu’on doit faire pour battre la France ? Il faudra concrétiser nos occasions. On aura besoin de nos supporters. Ce ne sera pas possible de les presser pendant 90 minutes, on devra bien défendre. On doit un peu tout améliorer », a poursuivi avant de botter en touche pour l’absence de Kylian Mbappé avec l’Equipe de France.

« L’absence de Mbappé ? OK, mais regardez l’équipe qu’ils ont. Ils peuvent jouer avec Barcola, Thuram, Kolo Muani… Bien sûr, Mbappé est très spécial », a ajouté le technicien italo-allemand.