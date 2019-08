Ligue des champions : tout savoir sur le tirage des groupes

Date et horaire, clubs qualifiés, chapeaux, procédure, calendrier, streaming : voici tout ce que vous devez savoir sur le tirage des poules 2019-2020.

En septembre prochain démarre la phase de poules de la prestigieuse européenne. Une compétition très attendue par ses acteurs et tous les fans du ballon rond.

Cette année encore, la bataille risque d'être féroce entre les différents ténors du football continental. Les Reds de Jurgen Klopp, tenants du titre, sont bien sûr favoris à leur propre succession. Mais, ils ne seront pas les seuls à viser le graal suprême.

Des équipes comme Barcelone, le et la , de par leur puissance mais aussi leur vécu dans cette épreuve, se positionnent inévitablement comme des candidats pour la victoire finale.

Le de Pep Guardiola n'a pas encore une riche histoire sur la scène européenne, mais il est certain que les Eastlands ont les armes pour aller bout et conquérir enfin ce trophée derrière lequel ils courent depuis tant d'années.

Trois équipes françaises sont, par ailleurs, engagées dans cette C1 cette saison. Le PSG va honorer sa 8e participation consécutive. Mais il attaquera les débats sans ses meilleurs éléments offensifs. Le club francilien sera accompagné du LOSC, vice-champion de qui retrouve l'épreuve reine après six ans d'absence, ainsi que de l'Olympique Lyonnais.

Tout ce beau monde est maintenant en attente pour savoir quel sera le programme du premier tour, celui des groupes. Ils seront fixés après le tirage au sort. Et ci-dessous, Goal vous dit tout à propos de cet évènement.

Quand a lieu le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions ?

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions 2019/2020 se tiendra le Jeudi 29 aout 2019.

Le début de la procédure du tirage au sort est programmée précisément à 18h (heure française).

Comme chaque année à la même période, la cérémonie se tiendra à Monte-Carlo au Grimaldi Forum.

Où suivre en direct le tirage au sort de la Ligue des champions ?

Le tirage au sort de la phase des poules de la Ligue des champions peut être visionné en direct sur le site Uefa.com et il sera disponible sur ce lien.

En France, vous pourrez aussi regarder l'intégralité du tirage sur la chaine RMC Sport 1, diffuseur officiel de la compétition, et aussi en streaming sur la plateforme de la chaine TV en question, RMC Sport streaming.

La rédaction de Goal se chargera aussi de couvrir cet évènement en détails à travers un live blog commenté, en proposant aussi toutes les infos et réactions, ainsi que le calendrier des matches à venir.

Quelles sont les équipes qualifiées pour la phase de poules de Ligue des champions ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions concerne 32 équipes, réparties en huit groupes de quatre.

Vingt-six équipes sont qualifiées automatiquement pour la phase de groupes, tandis que les six restantes sont issues de la phase de qualification.

Ces 32 formations seront divisées en quatre pots en fonction de leur coefficient UEFA, que vous pouvez voir ci-dessous.

Chapeau 1 Chapeau 2 Chapeau 3 Chapeau 4 Real Madrid LASK ou Club Bruges* Atletico Madrid Red Bull Salzburg Dinamo Zagreb* Barcelone Valence Étoile Rouge de Belgrade* Manchester City Napoli Juventus Shakthar Donetsk Olympiacos APOEL ou * * Zenit * Genk* Cluj ou Slavia Prague

*Position susceptible d'évoluer

Le pot 1 regroupe les vainqueurs des précédentes éditions de la Ligue des champions et de , que sont Liverpool et Chelsea, ainsi que les lauréats des championnats des six meilleurs pays au classement UEFA.

Barcelone, Manchester City, Juventus, Bayern Munich, Paris Saint-Germain et le Zenit seront donc protégés.

Des équipes telles que le Real Madrid, l'Atletico Madrid, Borussia Dortmund et Tottenham seront dans le deuxième pot, alors que l'Inter, Bayer Leverkusen et Valence peuvent craindre un tirage compliqué vu qu'ils ne sont que dans le troisième chapeau.

Le RB Leipzig, le Galatasaray et l'Atalanta sont parmi les équipes du Pot 4. Enfin, et comme c'est le cas à chaque fois, il y aura quelques absents de marque, à l'instar de , d' , de la Roma et du Celtic.

Comment se déroule le tirage au sort ?

Les équipes sont tirées de chaque pot et placées dans des groupes allant de A à H.

Il est à noter que les équipes appartenant au même pays ne peuvent pas être regroupées dans le même groupe. Donc, malgré le fait que Barcelone soit dans le pot 1 et le Real Madrid dans le pot 2, nous ne verrons pas un Clasico en phase de groupes.

La procédure exacte de tirage au sort sera confirmée et communiquée par l'UEFA avant le début de la cérémonie.

Quand débute la phase de poules de la Ligue des champions ?

La phase de groupes 2019-2020 de la Ligue des champions débutera les 17 et 18 septembre 2019.

Les matches de la phase de groupe se poursuivront pendant six journées et les équipes de chaque poule vont s'affronter entre elles à deux reprises.

Les dates de la sixième journée, celle qui clôture ce premier tour de la compétition, sont les 10 et 11 décembre prochains.