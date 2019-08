Ligue des champions - Quel tirage pour le PSG, le LOSC et l'OL ?

Adversaires, règles, chapeaux : voici tout ce que vous devez savoir sur le tirage des phases de poules du PSG, de Lille et de Lyon.

Ce jeudi 29 août 2019 aura lieu le tirage au sort de la phase de poules de la 2019-2020. Trois clubs français seront engagés en Ligue des champions cette saison. Pour la huitième fois consécutive, le PSG sera présent en phase de poules de la C1, mais pourrait débuter sa campagne sans plusieurs éléments offensifs. Le club de la capitale sera accompagné de son dauphin en la saison dernière, le LOSC ainsi que de l'Olympique Lyonnais.

Un tirage plus ou moins compliqué attend les trois représentants français. Il faut dire qu'ils n'ont pas le même statut sur la scène européenne et ne seront pas du tout placé dans le même chapeau. Le pot 1 dans lequel figure le PSG, regroupe les champions de six championnats les mieux classés au classement UEFA ainsi que les vainqueurs de la Ligue des champions et la . Le club de la capitale ne pourra donc pas affronter , le , ou bien la .

De son côté, pourra affronter ces équipes. Placé dans le chapeau 2 ou 3 (en fonction du résultat de l' contre l'APOEL) grâce à son classement UEFA sur les cinq dernières saisons, l'OL pourrait toutefois éviter la route de l'Atletico Madrid, du ou encore du finaliste, dans le meilleur des cas. Enfin, peut craindre un tirage au sort très compliqué. Les Dogues, qui font leur retour en C1 six ans après, sont dans le quatrième et dernier chapeau et auront donc fort à faire dès la phase de poules.

Les équipes qualifiées pour la phase de poules de Ligue des champions

Chapeau 1 Chapeau 2 Chapeau 3 Chapeau 4 Liverpool Real Madrid LASK ou Club Bruges* Atletico Madrid Red Bull Salzburg Genk Barcelone Valence Étoile Rouge de Belgrade Manchester City Napoli Juventus Shakthar Donetsk Olympiacos Tottenham Dinamo Zagreb APOEL ou Ajax* Lille Zenit Lyon* * Cluj ou Slavia Prague

*Position susceptible d'évoluer

En cas de qualification de l'Ajax, Lyon se retrouvera dans le chapeau 3.

Les équipes sont tirées de chaque pot et placées dans des groupes allant de A à H. Toutefois, il faut noter que les équipes appartenant au même pays ne peuvent pas être regroupées dans le même groupe. Donc, par exemple, le FC Barcelone et le Real Madrid qui ne sont pas dans le même chapeau ne pourront pas se retrouver dans le même groupe, pareil pour le vainqueur de la Ligue des champions, Liverpool et, le finaliste, Tottenham.

PSG - Tirage au sort idéal : Shakthar Donetsk - Dinamo Zagreb - Genk

Goal se penche sur les meilleurs et les pires tirages possibles pour les clubs français. Pour le PSG, placé dans le chapeau 1, le tirage au sort pourrait se montrer favorable. Dans le chapeau 2, le Shakthar Donetsk apparaît comme l'adversaire le plus accessible. Dans le chapeau 3, le Dinamo Zagreb semble clairement en dessous des autres équipes alors que dans le dernier chapeau, plusieurs équipes sont largement à la portée du club de la capitale : Genk, Cluj, Slavia Prague, LASK, Cercles Bruges, Etoile Rouge de Belgrade.

PSG - Pire tirage : Real Madrid - Inter Milan - RB Leipzig

Prétendant à la victoire finale, le PSG ne doit craindre personne en Ligue des champions. Mais l'année dernière le champion de en titre est tombé sur un groupe très compliqué avec , Liverpool, futur vainqueur, et l'Etoile Rouge de Belgrade. Nul doute que les hommes de Thomas Tuchel préfèreraient éviter de nouveau un tel groupe cette saison. Dans le chapeau 2 quelques équipes sont à éviter et surtout le Real Madrid, auteur d'un mercato XXL, où encore l'Atletico Madrid. Dans le chapeau 3, l'Inter Milan et Valence se détachent clairement comme les équipes les plus redoutables. Enfin, dans le dernier chapeau, l'Atalanta ou le RB Leipzig sont des équipes séduisantes et capables d'embêter le PSG sur un match.

OL - Tirage au sort idéal : Zenit, Dinamo Zagreb, Genk

Le sort de l'OL est encore incertain à l'heure actuelle. Nul doute que les Gones auraient l'assurance d'avoir un tirage bien plus clément s'ils sont placés dans le chapeau 2 et donc en cas de l'élimination de l'Ajax en barrages. Si tel est le cas, le Zenit est très clairement l'équipe à prendre dans le chapeau 1. Tandis que dans le chapeau 3 et 4, la physionomie serait la même que pour le PSG. En revanche si l'OL est dans le chapeau 3, le tirage au sort idéal serait toujours constitué du Zenit, mais en cas de présence du club russe, les Gones ne pourraient pas être accompagné par le dans le chapeau 2 en raison des conflits entre la et l' . L'Ajax et Benfica constitueraient donc les solutions les plus "accessibles", alors que Genk resterait l'une des options les plus simples dans le dernier chapeau.

OL - Pire tirage : Liverpool, Real Madrid, Atalanta

Comme mentionné précédemment, en fonction du chapeau dans lequel l'OL sera placé, le pire tirage des Gones changera du tout au tout. Si les hommes de Sylvinho se retrouvent dans le troisième chapeau, ils pourraient être amenés à se retrouver dans la poule de la mort en compagnie de Liverpool, dernier vainqueur, le Real Madrid, vainqueur de trois éditions consécutives, et l'Atalanta qui s'était offert le scalp de l'OL en Ligue Europa, il y a deux ans. Si Lyon est dans le chapeau 2, Liverpool, Manchester City et le Barça resteraient les pires équipes à prendre dans le chapeau 1, tandis que Valence et l'Inter sont à éviter dans le troisième. Le pire tirage étant, en prenant en compte le fait de ne pas pouvoir avoir deux équipes du même pays, Liverpool (ou Manchester City), Valence et l'Atalanta.

LOSC - Tirage au sort idéal : Zenit, Ajax, Dinamo Zagreb

Placé dans le chapeau 4, Lille aura quoi qu'il arrive un tirage au sort relativement compliqué. Mais parmi les nombreuses possibilités de tirage au sort, certaines laissent place à l'espoir plus que d'autres. En effet, les Dogues pourraient dans le meilleur cas se retrouver dans une poule composée du Zenit, de l'Ajax (ou Benfica) et du Dinamo Zagreb. Un scénario dans lequel le LOSC pourrait légitimement espérer terminer au moins troisième voir même créer la surprise et se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

LOSC - Pire tirage : Manchester City, Real Madrid, Inter Milan

Enfin, dans le pire des cas, Lille croiserait la route de trois cadors européens. Les Dogues étant dans le chapeau quatre, il n'y a pas qu'un seul pire tirage mais bien plusieurs. Le LOSC pourrait se retrouver dans une poule composée de Manchester City, le Real Madrid ou l'Inter Milan, mais aussi de Liverpool, de Naples et de Valence, ou encore du FC Barcelone, de Tottenham et de l'Inter Milan, bref vous l'aurez compris plusieurs combinaisons qui laisseraient très peu de chance aux Dogues d'entrevoir une troisième place qualificative pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa et encore moins pour les huitièmes de finale de la C1.

Le tirage au sort de la phase des poules de la Ligue des champions peut être visionné en direct sur le site Uefa.com et il sera disponible sur ce lien. En France, vous pourrez aussi regarder l'intégralité du tirage sur la chaine RMC Sport 1, diffuseur officiel de la compétition, et aussi en streaming sur la plateforme de la chaine TV en question, RMC Sport streaming. La rédaction de Goal se chargera aussi de couvrir cet évènement en détails à travers un live blog commenté, en proposant aussi toutes les infos et réactions, ainsi que le calendrier des matches à venir.