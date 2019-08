Ligue des champions - L'OL-a-t-il eu un très bon tirage selon vous ?

Opposé au Zenit, à Benfica et au RB Leipzig, l'Olympique Lyonnais a eu un tirage clément pour beaucoup. Un avis que vous partagez ?

Ce jeudi, si Wesley Sneijder a eu la main lourde envers certains clubs et notamment son ancienne équipe, l' placé dans le groupe F avec le Barça et Dortmund, cela n'a pas été le cas pour l'Olympique Lyonnais. En effet, le Néerlandais a plutôt gâté les Gones puisque l'équipe présidée par Jean-Michel Aulas est notamment tombé dans le groupe de la tête de série la plus accessible : le Zenit.

En plus du club russe, l'Olympique Lyonnais devra affronter et le . Si le club allemand faisait partie des épouvantails dans le chapeau 4, l'OL a éviter des cadors tel que le , l'Atletico Madrid, et bien d'autres dans le second pot. Finalement, les Gones se retrouvent dans un groupe homogène où aucun favori ne se dégage. Sur le papier, le tirage au sort a été clément, mais les Gones l'ont prouvé par le passé, ils sont capables de se manquer lorsqu'ils sont favoris.

La saison dernière, l'Olympique Lyonnais avait brillé lors de sa double confrontation face à alors que le club anglais était très largement favori, tandis qu'ils ont eu plus de difficultés contre le et , deux équipes pourtant davantage à leur portée.

Une première face à Leipzig

Attention donc à l'excès de confiance pour . Lors de la saison 2015-2016, l'OL s'était déjà retrouvé dans la poule du Zenit, qui était déjà la tête de série voulue par tout le monde, en compagnie également de Valence et La Gantoise. Les Gones avaient alors fini dernier et avaient surtout perdu leurs deux confrontations contre le club russe. Une défaite 2-0 à domicile et 3-1 sur la pelouse du champion de .

Benfica avait davantage réussi à l'OL lors de la saison 2010-2011. Les Gones avaient battu les Aigles à domicile et s'étaient inclinés au lors d'un match épique (4-3). En revanche, l'Olympique Lyonnais n'a encore jamais rencontré le jeune club allemand, le RB Leipzig sur la scène européenne. Les Gones vont devoir se méfier car les Allemands avaient joué un mauvais tour à l'AS en C1.

