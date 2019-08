LDC - L'OL dévoile son maillot third

Ce jeudi, l'Olympique Lyonnais a dévoilé une troisième tunique officielle. Rouge avec de légères bandes bleues, celle-ci sera portée en LDC.

Ce jeudi, l'Olympique Lyonnais connaîtra l'identité de ses futurs adversaires en Ligue des Champions. Et pour cause, le tirage au sort des phases de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes aura lieu en fin d'après-midi (18h00) à .

Un maillot à dominante rouge pour la LDC

Et pour que le parfum européen de ce jeudi ne soit que plus grand, le club a dévoilé son maillot third. Un nouveau maillot qui "sera porté par les joueurs et les joueuses dans le cadre de l’UEFA Champions League", a précisé le club.

Produite par Adidas, cette tunique est dominée par la couleur rouge, tandis que de légères bandes verticales bleues sont visibles sur l'ensemble du maillot. De plus, sur les épaules sont présentes les mythiques bandes blanches d'Adidas.