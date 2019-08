Ligue des champions, Cristiano Ronaldo invite Messi à dîner

La Juve retrouvera le Barça en phase de groupes de la Ligue des champions, l'occasion pour Cr7 et Messi de croiser le fer à nouveau...

Cristiano Ronaldo a déclaré qu'il espérait dîner avec Lionel Messi dans le futur après avoir salué leur "bonne relation" malgré leur rivalité de longue date.

Messi et Ronaldo sont considérés comme les deux meilleurs joueurs de football depuis plus de dix ans. Ils ont réussi à installer un monopole sur le trophée du Ballon d’Or pendant une décennie, remportant cinq trophées chacun. La saison 2018-2019 a mis un terme à la bataille entre les deux hommes en . Ronaldo ayant quitté le pour la à la suite d'un troisième succès consécutif en Champions League.

En outre, leur emprise sur le Ballon d’Or a pris fin, alors que l’ancien coéquipier de Ronaldo, Luka Modric, a remporté le trophée. Assis l'un à côté de l'autre lors du tirage au sort de l'UEFA Champions League, ils se sont vus en train de converser et chacun a semblé apprécier la compagnie de l'autre. Interrogé à ce sujet, Ronaldo a fait l’éloge de son rival, tout en avouant qu’il espérait que les deux joueurs pourraient dîner à l’avenir.

"Nous avons partagé la scène pendant 15 ans, moi et lui", a déclaré Ronaldo lors du tirage au sort de la . "Je ne sais pas si cela s'est déjà passé dans le football, les mêmes deux gars, la même scène, tout le temps. Ce n'est pas facile.

«Nous avons de bonnes relations. Nous n'avons pas encore dîné ensemble, mais j'espère que nous le ferons dans le futur. Bien sûr, jouer en me manque, nous avons eu cette bataille au cours des 15 dernières années, ce qui est une bonne chose. Il m'a poussé vers l'avant et je l'ai poussé aussi. » “C’est bien de faire partie de l’histoire du football. Je suis là et bien sûr il est là aussi.", a reconnu Cr7, très louangeur sur son rival,