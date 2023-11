Ligue des champions : Les tristes statistiques du PSG

En Ligue des champions, le PSG est ambitieux. Mais les statistiques restent loin d’être admirées pour arriver à une bonne fin.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné (2-1) devant l’AC Milan lors du match de la quatrième journée de Ligue des champions de l’UEFA. Une défaite qui sort de terribles statistiques des Rouge et Bleu dans la compétition.

Paris en LDC, des choses encore à corriger

Pour prétendre égaler l’Olympique de Marseille en Ligue des champions pour devenir le deuxième club français à soulever la Coupe aux grandes oreilles, le Paris Saint-Germain devra se remettre en cause, corriger ce qui n’allait pas.

Alor que le groupe francilien a été très performant lors du match aller en s’imposant 3-0 au Parc des Princes, Luis Enrique et ses capés ont été stériles devant les hommes de Stefano Pioli, mardi soir, à San Siro. Une victoire (2-1) des Italiens a sanctionné la partie, faisant perdre la première place au PSG (6 points) en faveur du Borussia Dortmund (7 points). Cette défaite est la deuxième cette saison en Ligue des champions pour les champions de France. Terrible.

Getty Images

Les tristes statistiques du PSG à l’extérieur en LDC

S’il a battu le Borussia Dortmund d’entrée (2-0) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a été incapable de s’exprimer devant les Magpies en Angleterre lors de la deuxième journée de la phase de groupes. En effet, les Franciliens ont été battus à St James' Park par Newcastle United (4-1). S’ils ont pu se relancer lors de la troisième journée avec une victoire (3-0) à domicile au Parc des Princes, les champions de France viennent de confirmer leur fragilité en dehors du Stade de France. La défaite 2-1 contre Milan en est la belle preuve.

Getty

Depuis la saison 2021-22, le PSG n'a remporté que deux de ses 10 derniers matchs joués à l'extérieur (3 nuls, 5 défaites), contre le Maccabi Haïfa et la Juventus Turin. Le club de la capitale reste même sur une série de 15 matchs sans le moindre clean sheet en Ligue des champions. La dernière fois que Paris a fait un clean sheet remonte à plus de trois ans, notamment lors du déplacement à Basaksehir le 28 octobre 2020 (0-2) avec Keylor Navas comme gardien de but.

Pour éviter tout doute sur la qualification en huitièmes de finale cette saison, il va falloir gagner le prochain match à domicile contre Newcastle (28 novembre) au Parc des Princes. Après cela, le déplacement en Allemagne en clôture de la phase de groupes serait moins frustrant.