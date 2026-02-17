Ligue 1, Rennes chamboule les plans de l'OM pour Habib Beye

L’arrivée d’Habib Beye sur le banc marseillais semblait se préciser, mais un nouvel épisode administratif vient ralentir le processus. Alors que l’Olympique de Marseille attendait une clarification rapide de la situation contractuelle, la procédure engagée devant les instances juridiques n’a pas permis de débloquer immédiatement le dossier. Habib Beye reste donc lié, pour l’instant, à son club actuel, laissant planer une incertitude sur le calendrier de son éventuelle nomination.

Rennes bloque le départ d’Habib Beye, l’OM en attente

Selon les informations de RMC Sport, aucune conciliation n’a été trouvée lors de la réunion de la commission juridique de la LFP organisée à 14h15 entre Rennes et Habib Beye. En conséquence, la procédure suit son cours normal. Habib Beye, dont le nom revient avec insistance du côté de Marseille, a bien eu son entretien préalable le 12 février, première étape officielle vers une possible rupture contractuelle.

Dans ce cadre, le club breton dispose théoriquement d’un délai pouvant aller jusqu’au 12 mars pour notifier la fin du contrat. Habib Beye ne pourra donc devenir libre plus rapidement que si cette lettre est envoyée avant cette échéance. Plusieurs sources proches du dossier estiment toutefois peu probable que le Stade Rennais bloque volontairement Habib Beye, notamment après la signature récente d’une tribune commune entre les deux clubs appelant à une amélioration globale du football français.