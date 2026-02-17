Habib Beye à l'OM, c'est confirmé

Avant d’acter le choix Habib Beye, l’OM aurait exploré d’autres pistes. Toujours selon RMC Sport, le club a notamment sondé Xabi Alonso. Mais, l’instabilité institutionnelle actuelle n’aurait pas constitué un environnement suffisamment attractif pour l’ancien entraîneur du Real Madrid. Ce contexte a renforcé la pertinence du profil Habib Beye, perçu comme plus en phase avec la réalité immédiate du club.

Lors des échanges à la Commanderie, Mehdi Benatia a également clarifié sa position. Il aurait accepté de poursuivre sa mission afin d’accompagner cette transition, sans s’engager sur le long terme. Frank McCourt, de son côté, a indiqué que la prochaine étape serait la nomination d’un nouveau président, sans préciser d’identité ni de calendrier précis. Quant à Pablo Longoria, maintenu mais mis en retrait du sportif, son rôle permettrait à l’OM de conserver une représentation stratégique au sein de la LFP et des instances européennes, malgré une influence amoindrie ces derniers mois.