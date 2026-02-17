Le suspense n’aura pas duré. Après plusieurs jours d’incertitude et de rumeurs, la tendance se confirme : Habib Beye va prendre les commandes de l’Olympique de Marseille. Lors d’une réunion organisée mardi 17 février avec des représentants de groupes de supporters, Frank McCourt et Mehdi Benatia ont levé le voile sur leurs intentions. Selon les informations de RMC Sport, Habib Beye est désormais en pole position pour devenir le nouvel entraîneur marseillais. Une décision forte dans un contexte d’instabilité persistante.
Habib Beye à l'OM, c'est confirmé
- AFP
Le board de l’OM annonce l’arrivée d’Habib Beye
D’après les éléments révélés par RMC Sport, Frank McCourt, en présence de Mehdi Benatia, a confirmé que l’arrivée de Habib Beye était imminente. Toutefois, la nomination de Habib Beye reste conditionnée à son passage devant la commission juridique de la LFP, afin de garantir qu’il soit officiellement libéré de son engagement avec Rennes. Cette étape administrative constitue le dernier obstacle avant l’officialisation.
Habib Beye, ancien défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille, n’aurait pas hésité longtemps avant d’accepter le défi. Conscient qu’il s’inscrit d’abord dans une mission à court terme, Habib Beye sait que sa première feuille de route sera d’apaiser le climat sportif et de redonner une dynamique compétitive à l’OM. Ce format contractuel limité dans le temps aurait facilité les discussions entre les parties.
L’OM cherche un remplaçant à Pablo Longoria
Avant d’acter le choix Habib Beye, l’OM aurait exploré d’autres pistes. Toujours selon RMC Sport, le club a notamment sondé Xabi Alonso. Mais, l’instabilité institutionnelle actuelle n’aurait pas constitué un environnement suffisamment attractif pour l’ancien entraîneur du Real Madrid. Ce contexte a renforcé la pertinence du profil Habib Beye, perçu comme plus en phase avec la réalité immédiate du club.
Lors des échanges à la Commanderie, Mehdi Benatia a également clarifié sa position. Il aurait accepté de poursuivre sa mission afin d’accompagner cette transition, sans s’engager sur le long terme. Frank McCourt, de son côté, a indiqué que la prochaine étape serait la nomination d’un nouveau président, sans préciser d’identité ni de calendrier précis. Quant à Pablo Longoria, maintenu mais mis en retrait du sportif, son rôle permettrait à l’OM de conserver une représentation stratégique au sein de la LFP et des instances européennes, malgré une influence amoindrie ces derniers mois.
Frank McCourt fixe les objectifs de l’OM pour la fin de saison
La réunion a aussi permis d’aborder la situation sportive et les attentes élevées autour de Habib Beye. L’objectif prioritaire reste une qualification en Ligue des champions via une place sur le podium, ainsi qu’un parcours ambitieux en Coupe de France. Frank McCourt a insisté sur cette exigence de résultats, dans un climat marqué par l’instabilité chronique du club. Les leaders de groupes de supporters ont d’ailleurs dénoncé "trop de mouvements, chez les joueurs ou même chez les dirigeants", regrettant un déficit d’identification à l’OM.
Face aux banderoles déployées récemment au Vélodrome, Frank McCourt a reconnu ne pas avoir apprécié la situation, tout en rappelant son implication financière et personnelle. "J’ai besoin de vous et de vos encouragements", a-t-il lancé aux supporters lors d’un échange qualifié de serein. Enfin, l’actionnaire américain a tenu à rassurer sur son engagement à long terme, affirmant qu’une vente du club n’était pas envisagée. Dans ce contexte, Habib Beye apparaît comme la première pierre d’un nouvel édifice, appelé à stabiliser l’OM dans l’immédiat, avant d’éventuelles décisions structurelles à l’été.