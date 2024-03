Ligue 1, le top 10 des joueurs qui ne méritent pas leur salaire

Le classement des joueurs les mieux payés de la Ligue 1 est disponible. Mais qui sont ceux-là qui ne méritent pas d’y figurer ?

Depuis ce jeudi, l’on a une idée claire des rémunérations des joueurs en Ligue 1 de France après une étude du quotidien français, L’Equipe, qui a dévoilé les salaires des joueurs du championnat de France. Voir ci-dessous le top 10 des joueurs qui ne méritent pas leurs rémunérations. Puisque les rendements de ces derniers sont en deçà des attentes.

Les flops qui gagnent bien leur vie en Ligue 1

Sans aucun doute, le Paris Saint-Germain est le club qui paye de gros salaires à ses joueurs en Ligue 1. Meilleur buteur du championnat de France, Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé avec une rémunération à hauteur de 6 000 000 € par mois. Le top 10 des gros salaires de Ligue 1 est largement dominé par le club francilien. Mais l’OM et l’OL n’ont pas aussi lésiné sur les moyens. Des salaires de Ligue 1, GOAL France sort son top 10 des joueurs les moins méritants.

Ancien joueur de l’AC Milan, Tiemoué Bakayoko gagne un salaire mensuel de 120 000 euros au FC Lorient. Mais le milieu défensif français ne convainc pas. Arrivé libre de tout contrat en provenance des Blues de Chelsea, l’ancien Monégasque ne comble pas les attentes. Il est d’ailleurs très moins utilisé par Régis Le Bris (14 matchs TCC, 2 buts, 1 passe décisive). Tout comme lui, son coéquipier Benjamin Mendy est aussi un flop qui ne mérite pas d’être très bien rémunéré.

Getty

Relancé par Lorient après avoir été jugé non coupable alors qu’il avait été mis en examen à dix reprises, pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle, Benjamin Mendy fait tout sauf mettre tout le monde d’accord à Lorient. L’ancien défenseur de l’OM, qui a repris l’entraînement avec Les Merlus la semaine écoulée, est très loin de faire l’unanimité. Alors qu’il perçoit 120 000 euros, le Français n’a disputé que 8 matchs sous les couleurs de Lorient pour 1 but inscrit. De son côté, Samuel Umtiti (150 000€/mois, Lille) est un vrai flop. L’ancien Barcelone entre pépins physiques et contreperformances, n’a pu disputer que 13 matchs avec les Dogues depuis.

Getty Images

Joaquin Correa, le gros déméritant

Si Pierre-Emerick Aubameyang, recrue estivale de l’OM, écrase la concurrence au sein du vestiaire phocéen avec 23 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues, dont 11 réalisations en 26 matchs de Ligue 1, l'attaquant de 34 ans touche 650 000 euros bruts mensuels. Un émolument qui ne peut en aucun cas être critiqué vu le rendement du Gabonais. Mais Joaquin Correa, qui a aussi rallié le club du Sud de la France l’été dernier tout comme Aubameyang, est confronté à toutes les critiques.

Getty Images

Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan à l'OM, l’Argentin ne fait pas l’unanimité depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Auteur de 15 matchs disputés sous les couleurs phocéennes, l’ancien buteur de Séville et de la Lazio Rome n’a encore pu se montrer décisif jusque-là. Pas de but encore moins de passe décisive. L’Argentin est le 21e joueur le mieux payé de Ligue 1 avec un revenu mensuel de 450 000 €. Enorme perte pour une équipe phocéenne en quête effrénée d’une place en Europe, et aussi qualifiée pour les quarts de finale de Ligue Europa cette saison où elle affrontera les Portugais de Benfica.

Getty

Recrue estivale du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar, cinquième plus gros salaire de Ligue 1 (1 100 000 €/mois) est à l’infirmerie. Le Slovaque qui souffre d’une entorse à la cheville, ne devrait pas retrouver les terrains de football de sitôt. Le défenseur de 29 ans a disputé 23 matchs TCC avec Paris pour un but. Sans oublier Presnel Kimpembe (640 000 €) qui séjourne à l’infirmerie après une deuxième opération subie après sa blessure au tendon d’Achille.

Le top 10 des joueurs qui ne méritent pas leur salaire (mois)

1- Milan Skriniar (PSG) 1 100 000 €

2- Presnel Kimpembe (PSG) 640 000 €

3- Layvin Kurzawa (PSG) 500 000 €

4- Joaquin Correa (OM) 450 000 €

5- Dejan Lovren (OL) 400 000 €

6- Carlos Soler (PSG) 400 000 €

7- Corentin Tolisso (OL) 400 000 €

8- Samuel Umtiti (Lille) 150 000 €

9- Tiemoué Bakayoko (Lorient) 120 000 €

10- Benjamin Mendy (Lorient) 120 000 €