Ligue 1 : DAZN rabaisse (encore) son offre avant OM - PSG

Encore très loin de son objectif fixé, DAZN, nouveau diffuseur de Ligue 1, revoit une fois encore son offre à la baisse.

Après Prime Video, c’est la plate-forme de streaming britannique qui a été choisi par la Ligue de football professionnel (LFP) pour la diffusion de la Ligue 1. Alors que DAZN s’était fixé un objectif de 1 500 000 abonnés, le diffuseur est très loin d’atteindre ce chiffre. Pour ce faire, il rabaisse son offre afin de faire grandir cet objectif, qui est loin d’être atteint.

Un chiffre pas encore atteint

Nouveau diffuseur du championnat de France, DAZN diffuse 8 des 9 rencontres de Ligue par journée, contre 1 pour BeIN Sport. Alors qu’il s’est fixé 1,5 millions d’abonnés comme objectif, le diffuseur n’est qu’à 500 millions d’abonnés, selon les informations de L’Equipe. Pour cela, la plateforme a récemment baissé son offre pour permettre aux suiveurs de Ligue 1 de s’abonner.

Alors que le tarif de l'abonnement proposé par DAZN était de 29,99 euros par mois pour un engagement d'un an et 39,99 euros par mois sans engagement, la plateforme avait baissé le prix de l’abonnement annuel de 29,99 à 19,99 euros par mois. Si des informations ont indiqué que seulement 100 000 personnes se sont abonnées dernièrement, le directeur général de DAZN en France a démenti l’information. « Ce n'est pas notre volonté de commenter des chiffres, hormis celui de 100 000 qui est une bêtise. C'est mal connaître l'engouement des fans de la Ligue 1 que de penser qu'il n'y a que 100 000 personnes capables de s'abonner », a déclaré Brice Daumin dans une interview accordée à L'Équipe.

Une nouvelle promotion pour OM-PSG

A en croire le quotidien sportif français, 500 000 personnes se seraient abonnées à DAZN, qui envisage de convaincre les suiveurs de Ligue 1 avec une nouvelle offre revue à la baisse. Si plusieurs personnes ont fait recours aux voies illégales pour suivre la Ligue 1, DAZN veut reconquérir une fois encore leurs cœurs. En effet, la plateforme entend rabaisser une fois encore le prix à 19,99 euros par mois en marge du Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, prévu le dimanche 27 octobre.

« Dès la semaine prochaine et jusqu'au Classique, nous relançons l'offre à 19,99 € par mois avec une connexion et une autre à 29,99 € pour deux connexions en simultané, avec un engagement d'un an à chaque fois », a promis Brice Daumin, le directeur général de DAZN France au micro de L’Equipe. Ainsi, deux personnes partageant un abonnement paieraient 15 euros chacune par mois, un prix davantage en adéquation avec le produit.

Par ailleurs, la plateforme promet de l’amélioration au niveau de la production avant OM-PSG. En plus de ses deux consultants stars, notamment Patrick Vieira et Benoît Cheyrou, des artistes accompagneraient l’antenne. « Des artistes nous accompagneront dans la couverture du match, notamment de l'univers de Warner Music qui fait partie du même groupe que DAZN », a-t-il souligné.