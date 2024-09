Ligue 1 : DAZN répond aux critiques sur ses prix élevés

Le nouveau diffuseur de Ligue 1 prend une décision forte après plusieurs critiques sur les prix de ses abonnements.

Nouveau diffuseur de Ligue 1, DAZN ne fait pas l’unanimité en France depuis. Cible de critiques en raison des prix de ses abonnements jugés chers par les suiveurs de Ligue 1, le groupe médiatique anglais vient de prendre une décision forte concernant ses abonnements.

DAZN boycotté, la LFP se déclare incompétente

Pour suivre les huit rencontres de Ligue 1 française, le tarif de l'abonnement proposé par DAZN est de 29,99 euros par mois pour un engagement d'un an et 39,99 euros par mois sans engagement. Ce qui a suscité de vives critiques dans le rang des suiveurs, qui ont appelé au boycott des abonnements de DAZN. En effet, les modes de diffusion illégaux ont flambée.

« Je ne suis pas le patron de DAZN. Je ne fixe pas leurs tarifs. Le football est un produit premium qui a un coût. Mais cette offre est moins chère que celle pratiquée par nos voisins, à part l’Italie. J’ai bien conscience de cette difficulté. Mais pour pouvoir baisser les prix, il faut laisser le temps à un nouvel acteur de s’installer dans la durée », déclarait Vincent Labrune, président de la LFP à L’Equipe, interrogé sur les prix élevés de DAZN.

DAZN fait une réduction de 50 %

Alors que la plate-forme de streaming britannique avait fixé l’objectif de 1,5 million d’abonnés, ledit nombre n’aurait pas été atteint en raison du faible nombre d’abonnements. Le Parisien a récemment indiqué que plus de 200.000 personnes se sont tournées vers la messagerie Telegram pour suivre le match entre Le Havre et le PSG en ouverture de Ligue 1. En effet, DAZN a décidé de baisser le tarif de son abonnement annuel de 29,99 à 19,99 euros par mois. Ceci prend effet à partir de ce mardi 10 septembre 2024.

« Nous allons lancer une promotion autour de nos offres, valable du 10 septembre au 22 septembre. Concernant l'offre mensuelle (sans engagement, Ndlr) qui est de 39,99 euros, les deux premiers mois vont être à 19,99 euros. Donc moins 50% sur les deux premiers mois. Et nous allons faire une promotion exceptionnelle sur l'offre annuelle qui est aujourd'hui à 29,99 euros (par mois), qui sera de 19,99 euros sur 12 mois », a déclaré à l’AFP Brice Daumin, le PDG de DAZN France.

« Les trois premières journées (de Ligue 1, Ndlr) ont été cruciales pour nous. On a eu zéro bug. On est content de ce démarrage. Les retours des clubs sont positifs. Une première étape a été franchie. Maintenant, c'est important de construire dans la durée, de tirer les enseignements et de faire évoluer le produit », a-t-il ajouté.