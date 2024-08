DAZN et la Ligue 1, faux départ redouté et un boycott lancé

Nouveau diffuseur de la Ligue 1 française, DAZN est au cœur d’une vive polémique en France à trois jours du démarrage du championnat.

La Ligue 1 de France a de nouveaux diffuseurs. Après plusieurs mois, la Ligue de football professionnel (LFP) a validé les offres de DAZN et BeIN Sports. En effet, DAZN diffusera huit des neuf rencontres de Ligue 1 alors que BeIN Sports complètera l’offre avec la diffusion d’une affiche par journée de championnat.

DAZN change tout, les consommateurs en colère

Contrairement aux saisons écoulées, la diffusion de la Ligue 1 française connaîtra de nouveaux changements. Par exemple, le nouveau diffuseur du championnat de France a jugé bon de mettre fin au Multiplex. A en croire les informations du média En Pleine Lucarne confirmées par RMC Sport, le nouveau diffuseur proposera chacun de trois matchs de dimanche (17h) individuellement et n’enverra aucun commentateur sur place. DAZN n’attribuera pas de consultants pour ces matchs, mais seulement un journaliste par rencontre.

DAZN

Un changement qui n’est pas du goût des amateurs du football, qui sont remontés contre le changement incompris de l’acquéreur des Droits TV de Ligue 1. En effet, à travers les réseaux sociaux, notamment X (anciennement Twitter), plusieurs sont ces amoureux du cuir rond français, qui appellent au boycott de DAZN. D’ailleurs, le #BoycottDAZN est en tête des tendances Twitter ce mardi en France.

L'article continue ci-dessous

Les recrutements de DAZN les affiches de L1

Selon le diffuseur, seules les trois principales affiches du week-end bénéficieront d'un duo journaliste-consultant aux commentaires. Sur les plus petits matchs, la prise d'antenne aura lieu à 10 minutes du coup d'envoi, avec un commentateur et un journaliste bord terrain.

Getty

Pour la présentation, DAZN a recruté les journalistes Smaïl Bouabdellah, Ambre Godillon, l'humoriste Paul de Saint-Sernin, le chroniqueur Walid Acherchour et Séverine Parlakou. Au commentaire des matchs, Julien Brun et Luigi Colange seront bien au micro, tout comme Adrien Courouble, Hamza Rahmani, Emmanuel Moine et Bastien Rivron. Récent coach du RC Strasbourg, Patrick Vieira, Benoît Cheyrou et Charlotte Lorgeré composent l'équipe de consultants de DAZN.

Vu la colère des amateurs du football français, qui menacent de boycotter l’offre exagérée du nouveau diffuseur, DAZN risque de tomber au bout de quelques mois comme ce fut le cas avec Mediapro en 2000.