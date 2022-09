Le licenciement de Tuchel devrait coûter très cher à Chelsea

Démis de ses fonctions par Chelsea, Thomas Tuchel devrait toucher un gros pactole à croire les révélations du Daily Mail.

Thomas Tuchel a été licencié ce mercredi 7 septembre par Chelsea. Tuchel n'a pas résisté à la défaite de Chelsea à Zagreb lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions ainsi qu'au début de saison mitigé des Blues en Premier League (trois victoires, un nul et deux défaites et une sixième place après six journées).

Selon le Daily Mail, le licenciement de Thomas Tuchel va coûter une petite fortune à Chelsea. Le quotidien britannique rapport que l'entraîneur allemand, qui était sous contrat jusqu'en juin 2023 (plus une année en option) avant son licenciement, devrait percevoir une indemnité de 13 millions de livres sterling soit environ 15 millions d'euros.

Les membres de son staff recevraient pour leur part un total de 2 millions de livres sterling (environ 2,3 millions d'euros).

Si le club londonien n'a pas encore annoncé le nom de son successeur, trois noms sont avancés : Graham Potter, Mauricio Pochettino et Zinédine Zidane.