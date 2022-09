Chelsea : les entraîneurs ciblés pour succéder à Tuchel

En quête d'un nouvel entraîneur après le licenciement de Tuchel, Chelsea a ciblé trois entraîneurs : Potter, Pochettino et Zidane.

Avec le limogeage de Thomas Tuchel ce mercredi 7 septembre, Chelsea doit se trouver un nouvel entraîneur. Selon nos confrères de Sky Sport, trois noms se dégagent.

Potter, le magicien de Brighton

Le favori est Graham Potter, l'entraîneur de Brighton. En poste depuis mai 2019, l'Anglais a permis à Brighton de s'installer durablement en Premier League en pratiquant un jeu tourné vers l'attaque.

Et cette saison, les Seagulls réalisent un très bon début de championnat avec quatre victoires en six journées (pour un nul et une défaite).

L'autre nom avancé est celui de Mauricio Pochettino. L'Argentin est libre depuis son licenciement par le PSG en juillet dernier.

Pochettino, l'expérience de la Premier League

Pochettino connaît bien la Premier League puisqu'il a entraîné Southampton (18 janvier 2013-27 mai 2014) et Tottenham (27 mai 2014-20 novembre 2019). Avec les Spurs, il a atteint la finale de la Ligue des champions, perdue 2-0.

Malgré un bilan mitigé au PSG, Pochettino est très courtisé puisque son nom circule également du côté du FC Séville. Le club andalou réalise un mauvais début de saison (aucune victoire en Liga après quatre journées et une lourde défaite 4-0 à domicile contre Manchester City en entame de la Ligue des champions) et son entraîneur, Julen Lopetegui, est sur la sellette.

Zidane, le nom le plus prestigieux

Enfin, Sky Sport évoque la piste Zidane. Le Français a quitté le Real Madrid à l'été 2021 et n'a toujours pas retrouvé de banc. Son revient régulièrement pour prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022 dont le contrat expirera juste après la compétition.

Avec un palmarès XXL (il a notamment remporté trois fois la Ligue des champions), il est le nom le plus prestigieux cité par Sky Sport mais aussi celui qui semble le plus difficile à convaincre pour les dirigeants de Chelsea.