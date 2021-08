Letang assure que Yilmaz ne quittera pas Lille

Le mercato se poursuit, mais Lille est confiant pour conserver Burak Yilmaz, suivi notamment par l'OGC Nice de Christophe Galtier.

Le feuilleton continue pour le dossier du futur attaquant de l'OGC Nice. En quête d'un buteur supplémentaire d'ici la fin du mercato, le club azuréen serait intéressé par Andy Delort, mais également Burak Yilmaz.

Le profil de l'attaquant turc plaît sans surprise à son ancien entraîneur dans le nord, Christophe Galtier, désormais installé sur le banc du Gym. Un transfert qui ne devrait toutefois pas aboutir, en tout cas p as à en croire le président lillois, Olivier Létang.

"Je sais depuis pas mal de temps que Nice a contacté Burak sans nous avertir. Je discutais d'ailleurs récemment avec Laurent Nicollin (président du MHSC) des méthodes de Nice en cette fin de mercato", a fustigé le patron nordiste dans des propos accordés à L'Equipe.

"Quand Burak ne veut pas rester dans un club, et cela lui est déjà arrivé dans sa carrière, il demande à partir. Or, il nous a dit, à Jocelyn [Gourvennec] et à moi, qu'il voulait rester, c'est l'élément clé. Il ne peut pas nous dire ça et envisager un départ, c'est impossible et c'est limpide. On en a fait des tonnes sur cette histoire mais le dossier Burak est mort, il ne partira pas."

L'intéressé n'a pas non plus oublié d'envoyer une nouvelle pique à son ancien technicien, avec lequel il est en conflit depuis son départ à l'issue de la saison dernière : "J'avais pourtant cru entendre l'entraîneur de Nice dire qu'il ne tenterait pas de recruter d'anciens joueurs lillois."

Samedi soir à Saint-Etienne, c'est Jocelyn Gourvennec, successeur de Galtier à Luchin, qui avait tenté d'enterrer la rumeur concernant le buteur du soir : "Burak n'est pas partant, il nous l'a dit, au président (Olivier Létang) et à moi. Après, il y a des éléments perturbateurs identifiés mais on sait que tout est permis dans cette période de mercato."

Le buteur turc, décisif la saison dernière dans la course au titre pour offrir le sacre au club nordiste au nez et à la barbe du PSG, devrait donc disputer une deuxième saison avec le LOSC et tenter une nouvelle fois de porter l'équipe. C'est d'ailleurs plutôt bien parti avec une égalisation à la dernière seconde à Metz lors de la première journée, puis le but du nul face aux Verts ce samedi.