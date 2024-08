Les propos surprenants de Jonathan Clauss sur son départ de l’OM

Jonathan Clauss est revenu dimanche, sur son départ de l’OM, cet été.

L’Olympique de Marseille s’est séparé de plusieurs joueurs cet été. C’est le cas de Jonathan Clauss, poussé à la sortie par la sortie par la direction phocéenne. Désormais sous les couleurs de l’OGC Nice, l’international français est revenu son départ de l’OM, ce dimanche.

Clauss explique le choix de Nice après son départ de l’OM

Jonathan Clauss s’apprête à disputer son deuxième match sous le maillot de Nice, ce dimanche, contre Toulouse (17h). Une tunique qu’il ne s’imaginait pas arborer il y a encore quelques semaines. Mais alors qu’il n’entrait plus dans les plans de l’OM, l’international français a décidé de rejoindre une équipe qui correspond à ses ambitions.

« Ici, je peux continuer à jouer l'Europe, je voulais aussi rester en France parce que la Ligue 1 me plaît, le championnat français évolue de plus en plus, donc je ne me voyais pas forcément partir à l'étranger », explique Jonathan Clauss dans un entretien avec Téléfoot.

Jonathan Clauss calme le jeu avec l’OM

Les derniers mois de Jonathan Clauss avec l’Olympique de Marseille ont été compliqués. Déjà mis sur la liste de transferts l’hiver dernier, le natif de Strasbourg a vu sa direction se retourner contre lui en lui reprochant publiquement un manque d’engagement. C’est donc logique que les deux parties se séparent cet été malgré une phase retour convaincante du latéral droit français. Mais Jonathan Clauss l’assure : il n’en veut pas du tout à l’OM.

« On m'a simplement fait comprendre qu'il était temps pour nous de se séparer, je respecte absolument le club et ses décisions", Oui je suis parti en bons termes de Marseille, parce qu'aujourd'hui j'ai pris énormément de recul sur la situation. Il ne faut pas non plus oublier qu'à l'OM j'ai découvert la Ligue des champions, l'Europa League, j'ai joué énormément de matches et j'ai aussi découvert un club extraordinaire. Évidemment, il n'y a aucun clash ou aucun problème avec l'Olympique de Marseille, ça, c'est clair », confie l’ancien joueur du RC Lens.