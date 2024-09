Les nouvelles révélations fracassantes de Cristiano Ronaldo sur son avenir

Cristiano Ronaldo s’est, de nouveau, exprimé sur son avenir, lundi.

Cristiano Ronaldo était en conférence de presse, ce lundi, en marge du rassemblement du Portugal. La Seleção affronte la Croatie, jeudi prochain dans le cadre de la Ligue des Nations. Face à la pression, Cristiano Ronaldo n’a pas échappé aux questions sur son avenir et surtout sur la date de sa retraite. Et le quintuple Ballon d’Or a été très clair.

Cristiano Ronaldo ne lâche pas la sélection

Près de deux mois après l’élimination du Portugal en quart de finale de l’Euro (défaite aux tab contre la France), la Seleção sera de retour sur le terrain, jeudi prochain. Et si on ne l’espérait plus forcément, Cristiano Ronaldo est bien présent dans la liste. Une présence qui suscite encore des interrogations sur la date de retrait de la légende du Real Madrid de la sélection. Interrogé sur la question, l’ancien joueur de la Juventus affirme qu’il se sent toujours important pour la sélection.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Ce que je ressens, c’est qu’en ce moment, je continue d’être un atout pour l’équipe. Quand je sens que je ne suis pas un atout, je serai le premier à partir et j’irai la conscience tranquille, comme toujours. Je sais ce que je suis, ce que je fais et ce que je continuerai à faire. J’aurai toujours, jusqu’à la fin de ma carrière, la pensée que je serai titulaire. J’ai toujours respecté les décisions des sélectionneurs et des entraîneurs… Pas toujours, mais c’est parce qu’ils se sont aussi mal comportés envers moi. Chaque fois qu’il y aura une éthique professionnelle, je respecterai toujours les entraîneurs », a répondu l’ex-attaquant de Manchester United aux médias.

La retraite ? Ça attendra pour Ronaldo

Cristiano Ronaldo n’a donc pas envie de prendre sa retraite internationale pour le moment. Mieux encore, l’ancien joueur du Sporting Portugal n’a tout simplement pas envie de raccrocher les crampons. Si Adrien Mutu a révélé il y a quelques semaines que le Portugais rêvait de jouer avec son fils ainé, Cristiano Ronaldo Jr, la barre des mille buts semble être un autre objectif pour l’attaquant d’Al Nassr qui en est à 899. En tout cas, la date de retraite de Cristiano Ronaldo est loin d’être proche.

Getty

« Quand ce moment viendra, tôt ou tard, je serai le premier à faire ce pas en avant. Ce sera une décision très personnelle pour moi et qui ne sera pas très difficile à prendre. Ce sera une décision normale, comme l’ont fait d’autres joueurs, comme Pepe, qui a eu une excellente carrière, qui est un exemple pour nous tous et qui est parti par la grande porte. C’est ainsi qu’on peut voir les choses, sortir par la grande porte avec joie et non avec tristesse. Ces dernières années, ce qui m’émeut, c’est la joie que j’ai encore à m’entraîner et à concourir. Pour moi, c’est la chose la plus importante. Parfois tu marqueras, parfois non, ça fait partie de la vie », explique le recordman de buts en Ligue des Champions, récemment honoré par l’UEFA.