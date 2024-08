L’hommage exceptionnel de l’UEFA à Cristiano Ronaldo

L’UEFA va rendre un vibrant hommage à Cristiano Ronaldo, jeudi prochain.

La Ligue des Champions s’apprête à faire son grand retour dans quelques semaines. Mais cette édition sera particulière avec le lancement d’un nouveau format de la compétition. Le tirage au sort de la nouvelle édition de C1 aura lieu jeudi prochain à Monaco. Une occasion que l’UEFA va saisir pour rendre hommage à l’un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions, en l’occurrence, Cristiano Ronaldo.

L’UEFA va honorer Cristiano Ronaldo pour ses records en Ligue des Champions

Il n’y aura plus de phases de groupes en Ligue des Champions. C’est désormais un format de ligue, avec quatre équipes supplémentaires admises, qui remplace l’ancien à partir de cette saison. Pour marquer cette transition importante dans l’histoire de la compétition, l’UEFA a décidé de joindre à la cérémonie du tirage au sort, Cristiano Ronaldo.

Meilleur buteur et passeur de l’histoire de la Ligue des Champions, le quintuple Ballon d’Or recevra, à l’occasion, une distinction de la part de l’instance faitière du football européen. « Son excellence soutenue au plus haut niveau témoigne de sa quête incessante des honneurs tant collectifs qu'individuels", a indiqué le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

Cristiano Ronaldo a épaté l’UEFA

Depuis janvier 2023, Cristiano Ronaldo a quitté le football européen et la Ligue des Champions en rejoignant Al Nassr en Arabie Saoudite. Mais le recordman de buts en C1 (140) a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la compétition. L’héritage de la légende du Real Madrid et de Manchester United devrait même perdurer dans le temps alors qu’il continue d’être une référence aux yeux de l’UEFA.

« Depuis plus de vingt ans, il n'a cessé d'évoluer et d'affiner son jeu tout en conservant une passion juvénile pour les buts et leur célébration. Son professionnalisme, son éthique de travail, son dévouement et sa capacité à briller sur la plus grande scène sont des qualités que les joueurs de football du monde entier devraient aspirer à imiter », ajoute Aleksander Ceferin.