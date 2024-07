La raison surréaliste pour laquelle Cristiano Ronaldo repousse sa retraite

Cristiano Ronaldo n’est pas près de raccrocher les crampons pour une surprenante raison.

Eloigné de l’Europe depuis son départ en Arabie Saoudite à l’hiver 2023, Cristiano Ronaldo ne devrait plus rejouer sur les pelouses européennes que ce soit en club ou en sélection. Le capitaine de la Seleção a en effet, été éliminé en quart de finale par le Portugal par l’Equipe de France pour ce qui est de son dernier Euro. Mais alors qu’il pourrait bientôt prendre sa retraite internationale, l’attaquant d’Al Nassr ne pense pas encore à quitter définitivement le football et il a ses raisons.

Cristiano Ronaldo vers une retraite internationale ?

Meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec 14 buts, Cristiano Ronaldo a terminé un tournoi majeur sans faire trembler les filets pour la première fois de sa carrière. Même s’il a réussi à devenir le meilleur passeur de l’histoire de la compétition (8), ce mutisme devant les buts matérialise le déclin du quintuple Ballon d’Or sur la scène internationale.

S’il a confirmé que ce serait son dernier Euro, la légende du Real Madrid et de Manchester United n’a toujours annoncé aucune décision pour la suite de sa carrière en sélection, à deux ans d’une nouvelle Coupe du Monde. Pourtant, cette éventualité reste plausible contrairement à celle d’une retraite sportive.

Ronaldo veut jouer avec son fils avant de raccrocher

Même s’il prenait sa retraite internationale dans les prochaines semaines, Cristiano Ronaldo n’a pas envie d’arrêter avec le football pour le moment. A 39 ans, le Portugais se sent encore en forme pour jouer encore quelques saisons mais ce n’est pas pour cette raison qu’il repousse sa retraite. Selon l’ancien international roumain, Adrien Mutu, Ronaldo aurait surtout envie de jouer avec son fils, Cristiano Ronaldo Junior (14 ans), avant de raccrocher.

« C’est sa vraie motivation. Le fait qu’il veuille jouer un match officiel avec son fils et c’est pour cela qu’il n’abandonne pas. À Al Nassr, c’est possible. S’il était dans une autre équipe, je ne sais pas, au Real Madrid, ce serait plus difficile. Mais jouer un match ensemble, je ne pense pas que ce soit impossible », révèle l’ex-attaquant de Chelsea et de la Juventus dans des propos relayés par A Bola.