La date de la retraite de Cristiano Ronaldo dévoilée

Manchester United vs Fulham

Rio Ferdinand a révélé quand Cristiano Ronaldo, qui joue toujours à 39 ans, commencerait à penser à la retraite.

L'éternel Portugais a marqué 50 buts pour l'équipe de Pro League saoudienne Al-Nassr la saison dernière et a été dans le mille en aidant l'équipe à se qualifier pour la finale de la Supercoupe lors de sa première sortie en 2024-25. Il n'a pas marqué de but jusqu'à l'Euro 2024, alors que des questions ont été posées sur sa capacité à concourir au plus haut niveau, mais le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a fait une carrière record en faisant taire tous les sceptiques.

On a parlé de Ronaldo qui jouerait jusqu'à la Coupe du monde 2026, après avoir déjà remporté 212 sélections internationales, et il lui reste encore beaucoup à écrire avant de raccrocher les crampons. Le grand de tous les temps n'a fait aucune déclaration publique concernant son avenir.

L'article continue ci-dessous

Ferdinand, cependant, affirme avoir des informations privilégiées sur son illustre ancien collègue d'Old Trafford. Il a confié à « Rio Reacts » quand CR7 pourrait mettre un terme à son contrat : « Je ne peux pas trop en dire, mais j’ai fait quelques trucs avec Cristiano en coulisses et il joue aussi longtemps qu’il le souhaite. Il ne va nulle part. Et j’étais stupéfait. Et écoutez, vous le verrez avec le temps, mais je pense qu’il jouera à nouveau pendant au moins trois ans. »

Ronaldo en est à la dernière année de son contrat avec Al-Nassr, sans qu’aucune prolongation n’ait encore été convenue. On spécule depuis un certain temps sur un retour à ses racines au Sporting, avec la possibilité que le légendaire attaquant puisse boucler la boucle et terminer là où tout a commencé.