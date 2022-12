Les notes des Bleus après France-Pologne (3-1) : Un Mbappé de gala, un Giroud historique

Découvrez les notes attribuées par GOAL aux joueurs de l'équipe de France après leur victoire 3-1 contre la Pologne en huitième de finale du Mondial.

L'équipe de France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant la Pologne 3-1 ce dimanche 4 décembre 2022.

Hugo Lloris : 6/10

Pour sa 142e sélection, lui permettant d'égaler le record de Lilian Thuam, Hugo Lloris a soufflé le chaud et le froid. Il a parfois été hésitant et fébrile avec une mauvaise relance (37e) et une intervention en deux temps (45+1e).

Mais il s'est montré aussi décisif sur la triple action polonaise (38e) où après sa parade il a été supplée par Théo Hernandez puis par Varane ainsi qu'en fin de match alors que le score était déjà de 3-0 (90+4e).

Dans les arrêts de jeu, il arrêt avec brio le penalty de Lloris mais est pris à contre-pied quand l'arbitre l'a fait retirer (90+9e).

Jules Koundé : 6/10

Il a joué avec une chaîne en or jusqu'à la 42e minute mais cela ne l'a pas dérangé. Auteur d'une bonne frappe cadrée (22e), il a été performant dans son couloir. Il a délivré un bon centre pour Giroud

Raphaël Varane : 6/10

Un match correct et solide avec en point d'orgue, sa participation au triple sauvetage avec Lloris et Théo Hernandez (38e).

Dayot Upamecano : 6/10

Rarement mis en danger, il a su intervenir à bon escient (5e, 34e) mais a commis une main dans les arrêts de jeu qui permet à la Pologne de réduire l'écart.

Théo Hernandez : 6/10

Il a constamment déboulé dans son couloir gauche pour mettre le danger dans la défense polonaise. Mais on retiendra surtout sa participation au triple sauvetage avec Lloris et Varane alors que le score n'était que de 0-0 (38e).

Antoine Griezmann : 7/10

Dans son rôle mixte de milieu relayeur et meneur de jeu, Antoine Griezmann a encore livré une belle prestation. C'est lui qui lance l'action des Bleus sur le deuxième but (74e) et il s'est également mis en évidence avec une talonnade (20e) et un coup franc (48e) qui ont forcé Szczesny à s'employer.

Aurélien Tchouaméni : 6/10

Comme à son habitude, il a touché beaucoup de ballons et a été très actif à la récupération du ballon. Il s'est également signalé sur le plan offensif avec une belle frappe lointaine repoussée difficilement par Szczesny (13e). Il a écopé d'un carton jaune sévère pour une faute sur Frankowski (31e). Un peu moins fringuant en deuxième mi-temps ce qui est normal avec son temps de jeu colossal avec les Bleus et au Real Madrid, il a été remplacé par Fofana peu après l'heure de jeu (66e).

Adrien Rabiot : 6/10

Il a fait son travail et l'a fait correctement. S'il a moins été tranchant sur le plan offensif, il a souvent été très utile à la récupération mais aussi en défense pour suppléer dans le couloir gauche les montées de Théo Hernandez.

Ousmane Dembélé : 7/10

Intenable et insaisissable, il a fait beaucoup mal dans le couloir droit tout en n'hésitant pas à dézoner pour semer la pagaille dans les rangs polonais. Auteur d'une frappe trop molle pour inquiéter Szczesny (17e), il a été descendu par Bereszynski qui a écopé d'un jaune (46e). Sa dépense d'énergie a été récompensée par une passe décisive pour Kylian Mbappé (74e). Il a été remplacé dans la foulée par Kingsley Coman.

Olivier Giroud : 7/10

Dans son rôle de pivot, il a pesé sur la défense polonaise en se procurant de nombreuses occasions. S'il a d'abord manqué d'un rien le cadre (28e), c'est lui qui a ouvert le score (44e) signant son 52e but avec les Bleus et devenant le seul meilleur buteur de la sélection française devant Henry.

Il a également inscrit un superbe but sur un retourné acrobatique qui a été logiquement refusé pour une faute de Varane au départ de l'action (57e). Il a ensuite loupé une nouvelle fois, de peu, le cadre (66e) avant d'être impliqué sur le deuxième but des Bleus en lançant Dembélé dans la profondeur (74e).

Remplacé juste après le 2-0 par Marcus Thuram qui a provoqué la défense polonaise et contraint Cash à faire une grosse faute sur lui et sanctionnée d'un jaune (88e). C'est ensuite lui qui délivre la passe décisive pour Mbappé sur l'action du 3-0.

Kylian Mbappé : 8/10

La défense polonaise a essayé de le contenir tant bien que mal. Mais avec ses accélérations, Mbappé a été un poison constant et a pris le dessus sur ses adversaires. Auteur d'un doublé (74e, 90+1e), Mbappé est également l'auteur de la passe décisive pour Giroud sur l'ouverture du score (44e).

Un match plein et presque parfait qui lui vaut une très très bonne note.