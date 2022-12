France-Pologne – Olivier Giroud bat le record de Thierry Henry et devient le seul meilleur buteur des Bleus

Auteur de l'ouverture du score contre la Pologne, Giroud est désormais l'unique meilleur buteur de l'équipe de France, dépassent Thierry Henry.

On jouait la 44e minute du huitième de finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et la Pologne, ce dimanche 4 décembre 2022, quand Olivier Giroud a fait trembler les filets en marquant un but du gauche après une passe de Kylian Mbappé.

Un but qui est tout sauf anodin puisqu'il permet à Olivier Giroud de devenir le seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 réalisations.

Avant la rencontre face à la sélection polonaise, Olivier Giroud était à égalité avec Thierry Henry, qui détenait le record de buts en équipe de France avec 51 réalisations depuis le 17 octobre 2007 (Henry avait dépassé ce jour-là Michel Platini).

Olivier Giroud avait rejoint Thierry Henry en tête du classement des buteurs de l'équipe de France à l'occasion du match France-Australie, lors de la première journée de la phase de groupes. Giroud avait inscrit un doublé contre l'équipe océanienne.

Désormais, Olivier Giroud est seul en tête et voici le nouveau classement des buteurs des Bleus avec le TOP 20.

1. Olivier Giroud : 52 buts

2. Thierry Henry : 51 buts

3. Antoine Griezmann : 42 buts

4. Michel Platini : 41 buts

5. Karim Benzema : 37 buts

6. David Trezeguet : 34 buts

7. Kylian Mbappé : 31 buts

8. Zinédine Zidane : 31 buts

9. Just Fontaine : 30 buts

=. Jean-Pierre Papin : 30 buts

11. Youri Djorkaeff : 28 buts

12. Sylvain Wiltord : 26 buts

13. Jean Vincent : 22 buts

14. Jean Nicolas : 21 buts

15. Paul Nicolas : 20 buts

=. Eric Cantona : 20 buts

17. Jean Baratte : 19 buts

18. Roger Piantoni : 18 buts

=. Raymond Kopa : 18 buts

20. Franck Ribéry : 16 buts.